1 VOOR 12 haalt zwervende jongen van de straat

🕔 18.jan 2017

Hij is geen onbekende bij SOL Kwatta. Een magere jongen die geregeld mensen die komen tanken of die bij de shop komen, vraagt om wat geld.

‘Tante heeft u wat voor me,” vraagt hij vooral aan vrouwen. Hij is niet echt vies maar het is aan hem te zien dat hij niet ‘verzorgd’ wordt. Zestien jaar jong is Radjkumar Ramsahai.

De pompstationmedewerkers geven aan dat hij best een ‘kwai boi is, die drugs gaat kopen met het geld’, maar die verder geen last bezorgt.

Met dit verhaal geconfronteerd, gaat Louis Vismale van de stichting 1 VOOR 2, op zoek naar de jongen. Hij blijkt te slapen in de kokers die staan opgesteld op een perceel, vlak bij het pompstation.

In eerste instantie geeft Radjkumar aan dat hij geen huis heeft, maar na buurtonderzoek blijkt zijn stiefvader, Roy Murray, slechts twee straten verder te wonen. De jongen zijn moeder overleed ruim anderhalf jaar geleden.

“Niet lang voor zijn moeder overleed, begon hij al een beetje anders te worden. Hij wilde niet luisteren, terwijl hij een aardige, rustige, gehoorzame jongen was toen ik met zijn moeder begon. Geen enkel probleem had ik met hem, maar ik heb regels. Ik wilde dat hij om 20.00 uur al thuis moest zijn en dat wilde hij niet en toen heeft hij zijn biezen gepakt en is weggegaan”, vertelt de stiefvader.

De moeder overleed plotseling aan een hartaanval, een grote schok voor het kleine gezin.

Intussen heeft Vismale het gezin herenigd en heeft de jongen al een avond thuis geslapen. De leefomstandigheden zijn niet zo fraai. De vader is een arme bouwvakker die niet vaak werk heeft.

Vismale heeft uit het gemeenschapsfonds een matras, beddengoed en kleding gekocht voor de jongen en levensmiddelen voor het gezin.

“Ik ben blij. Hij heeft nu hier een avond geslapen. Ik hoop dat we iets kunnen doen om hem weer op het rechte pad te krijgen. Hij is mijn ‘zoon’ hoe dan ook,” geeft Murray emotioneel aan.

Vismale zegt dat dit slechts de eerste stap. “Maar dit is slechts de eerste stap. U weet hoe het gaat met mensen die drugs gebruiken. Wat zij zoeken is begeleiding voor deze jongeman. Het is niet laat. Hij is nog jong. We kunnen wat men hem doen en hij kan nog een vak leren en iets goeds worden in de maatschappij, maar nu heeft hij begeleiding nodig.”

Uit onderzoek blijkt dat de jongen ook enige tijd in Opa Doeli heeft gezeten maar daarna gewoon is vrijgelaten.(GFC)