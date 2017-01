11 leerkrachten Drietabbetje overgevlogen naar hun standplaats

🕔 18.jan 2017

Elf leerkrachten van de OS Granman Akontoe Velantie school zijn op disndag 17 januari met tussenkomst van skalianhouders en de vliegmaatschappij Gum Air terug naar hun gebied gevlogen.

Deze leerkrachten kwamen in de maand december richting Paramaribo om van de kerstvakantie te genieten.

Het heen en weer vliegen gebeurde met tussenkomst van onder andere JPP International nv waarvan Jan-Pieter Peneux de directeur van is en alle andere skalianhouders die over de Marowijnerivier en de Sarakreek hun werkzaamheden uitvoeren. Het gaat onder andere om Maxigold en Armadelo Mining.

Pieter Peneux, voorzitter van de skalianhouders op de Sarakreek en Marowijnerivier, zegt desgevraagd dat de basis van dit proces gelegd was in de maand november. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek van de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Regillio Dodson.

Bij dat bezoek hebben de leerkrachten enkele zaken aan onder andere Peneux voorgehouden. Eén van de punten was dat de leerkrachten graag hun kerstvakantie met familie in de stad wilden doorbrengen. Na goed overleg is er voor zowel de heen en terug reis van de leerkrachten gezorgd. In dit geval met een vliegtuig, omdat de reis over water in totaal vier dagen zou duren.

“Als ondernemer betekend het veel voor mij. Het gaat meer om de kids en we willen zoveel mogelijk het binnenland helpen waar we kunnen,” aldus Peneux.

Hij is verder voor hem heel belangrijk dat ondernemers die in het binnenland opereren, teruggeven aan de gemeenschap aldaar.

De leerkrachten Merceliene Bruinhart en Giovanna Omzichtig zijn enorm blij en bedanken al de ondernemers. Het onderwijsproces op de OS Granman Akontoe Velantie school wordt vandaag, woensdag 18 januari, hervat.(GFC)