115 | Inbreker is lekkerbek

🕔 29.dec 2016

Clifton L. (40) is een dankbare modelgedetineerde, die het harde werk van het keukenpersoneel van cellenhuis Keizerstraat weet te waarderen.

L. werd op 23 december door slim speurwerk van de eigenaar van shutterbomen, die hij kort tevoren had gestolen, als dader ontmaskerd.

Clifton kon aanvankelijk aan de eigenaar ontsnappen, maar werd snel ingerekend.

Hij werd door de politie van Munder opgepakt, maar bij zijn (zoveelste) insluiting had hij een special request: of hij alstublieft in het cellenhuis van bureau Keizerstraat kon worden ingesloten.

Clifton wist namelijk van vorige verblijven dat de keuken daar uitstekend is. Het is niet bekend of de politie zijn verzoek inwilligde.

[Bron: KPS]