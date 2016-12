HVB: Kerst, een moment van geven

🕔 25.dec 2016

Het Kerstfeest zal in ons financieel turbulente jaar zeker ook gevierd worden, al is er minder in onze portemonnee. Dit feest waarbij de geboorte van de Here Jezus wordt herdacht, is ook weer zo een moment waarbij de Hervormings – en Vernieuwingsbeweging de vreugde die deze periode met zich meebrengt, met u wil delen.

Tenminste een korte boodschap van ‘geven’ en diepe innerlijke hoop hebben dat het allemaal goed komt, is in deze periode op z’n plaats.

Christenen maar ook zij die een ander geloof aanhangen kennen het kerstgebeuren al langer dan 2000 jaar, vooral omdat ook de commercie de afgelopen tijden behoeftes van ‘geven’ heeft gecreëerd, wat het bedrijfsleven vooral in deze tijd van het jaar natuurlijk ten goede komt, maar ook zij die kunnen ‘geven’ een stukje weldoening schenkt. En dat is wat Kerstmis uitstraalt, geven en nogmaals geven.

Werkgevers die een bonus aan hun medewerkers kunnen geven, Christelijke kerken die in hun boodschap ‘geven en hoop’ accentueren, organisaties en personen die minder bedeelden gedenken met wat zij kunnen verkrijgen vanuit de gemeenschap of wat zij zelf kunnen missen, onze regering die ook een gebaar maakt door SRD 100,= aan de ambtenaren toe te kennen, ondanks de financieel precaire situatie. En zo kunnen we verder gaan met het ‘geven’.

Ook zullen we de komende jaren als natie veel moeten geven. Als samenleving de handen flink uit de mouwen steken om de vele leningen in verschillende productiesectoren geïnvesteerd te krijgen zodat de aflossingen op tijd gedaan kunnen worden en iets aan de strijkstok blijft hangen voor de ondernemer zowel de overheid (belastingen).

We zullen met z’n allen kracht op kracht moeten geven om voor onze kinderen een goede toekomst achter te laten. 1 waarbij vooral het ondernemend gevoel bij hen aangewakkerd wordt, vaderlandsliefde in hun bloed stroomt en toewijding in alles wat zij doen ons geliefd Suriname verder zal kunnen stuwen naar meer vooruitgang. Kortom laat het licht dat Kerstmis met zich meebrengt ons met meer ‘geven’ begiftigen.

Dit ‘geven’ hebben we meer dan ooit nodig. Trouwens Jezus is als zoon van God op aarde gekomen om zijn leven op te offeren door te geven opdat onze zonden ons worden vergeven. Dus de moed niet opgeven beste mensen!

Thans zullen kersttoneelstukken, kerstfilms en songs u nog meer in de stemming brengen van ‘geven’, maar ons tevens ook herinneren in dit tijdsgewricht zorgzamer en liefdevoller met de medemens om te gaan. Het heelt zij die ziek zijn, het brengt vreugde in de harten van anderen die ongelukkig zijn, het helpt de overheid harder de ontwikkeling van het land ter hand te nemen. Kortom het komt ons allen ten goede.

Onder de bezielende leiding van Raymond Sapoen zal ook de Hervormings – en Vernieuwingsbeweging ‘geven’. Alles geven wat in ons is om samen met onze coalitiegenoten, een kritische oppositie die begrijpt dat wij het samen zullen moeten doen, maar ook een samenleving die geduld zal opbrengen en ook haar steentje zal bijdragen dat de boodschap van kerst, het ‘geven’, ons terug zal geven welvaart voor het land en welzijn voor elke ingezetene.

De HVB leiding en al haar werkers wensen de Surinaamse samenleving vreugdevolle kerstdagen toe. Moge dit licht, de kerstspirit, u allen welgevallig zijn zodat u samen met uw geliefden en met de onzichtbare hand van de Almachtige dit mooie moment kunt beleven zoals u dat graag zou willen.

Wan Swit Krisneti, Zalig Kerstfeest, Merry Christmas, Feliz Navidad!

(GFC)