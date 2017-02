Aangeboden | Bevoorrechte behandeling DNA-leden en ministers

04.feb 2017

De jarenlange discussie over de schadeloosstelling van parlementariërs en het al dan niet uitoefenen van nevenberoepen door DNA-leden heeft tot op heden niets opgeleverd: diverse zaken waarover vaker discussies gevoerd zijn, werden in de initiatiefwet van 2015 niet aangepast.

Er is ook geen besluit genomen over dubbele functies van assembleeleden die in strijd met elkaar zijn. Ook het voltijds maken van het lidmaatschap van De Nationale Assemblee is onaangeroerd gebleven.

In het programma ”To The Point” zei DNA-voorzitter Simons onlangs dat mensen niet moeten denken dat parlementariërs het niet druk hebben; het zijn niet alleen de vergaderingen die ze moeten bijwonen, er wordt ook veel in commissieverband gewerkt.

Mevrouw de voorzitter, als uw leden het inderdaad ontzettend druk hebben, waarom is het lidmaatschap dan nog steeds niet voltijds en oefenen de meeste van uw leden nevenberoepen uit?

De nevenberoepen zijn meestal beroepen bij de overheid; wanneer voeren zij deze beroepen uit als ze het zo druk hebben? Mag voorzichtig geconcludeerd worden dat men salaris ontvangt voor de nevenberoepen zonder er iets voor te doen?

Een parlementariër ontvangt geen salaris, maar een schadeloosstelling (vergoeding voor onkosten) van ongeveer SRD 16.000 bruto per maand. De parlementsvoorzitter ontvangt ongeveer SRD 26.800 bruto per maand en de ondervoorzitter ongeveer SRD 19.800 bruto per maand. Deze bedragen zijn inclusief allerlei toelagen.

Parlementariërs hebben recht op 100% pensioen bij een zittingsperiode van ten minste 10 jaren. Parlementsleden krijgen een pensioenuitkering wanneer ze 55 jaar oud zijn.

Een assembleelid dat één zittingsperiode achter de rug heeft, de leeftijd van 55 jaar nog niet heeft bereikt en niet reeds in dienst is van de overheid, wordt op verzoek in dienst genomen in de functie van ten minste beleidsadviseur in voltijdse dienst.

DNA-leden beschikken over het kruis en hebben zichzelf gezegend:

1) Parlementariërs mogen nevenberoepen uitoefenen. Het overgrote deel van de DNA-leden is ook ambtenaar, hetgeen impliceert dat deze DNA-leden een dubbel inkomen bij de overheid hebben (schadeloosstelling en salaris als ambtenaar). Ze zullen ook twee pensioenen ontvangen (ambtenarenpensioen en DNA-pensioen).

2) Een DNA-lid dat minister is geweest, ontvangt ex-ministerpensioen (ongeveer SRD 9.000 per maand) en schadeloosstelling (ongeveer SRD 16.000 per maand), in totaal ongeveer SRD 25.000 bruto per maand.

3) Na twee zittingsperioden (10 “dienstjaren”) ontvangt een DNA-lid op 55-jarige leeftijd 100% pensioen. Waarom mag een DNA-lid na twee zittingsperioden 100% pensioen ontvangen en een ambtenaar na 35 dienstjaren 70%?

Ook voor ministers is het beloningssysteem erg aantrekkelijk. Een minister ontvangt bruto ruim SRD 22.000 per maand (inclusief toelagen). Daarnaast hebben zij allerlei voorzieningen, zoals vrije geneeskundige behandeling, ook voor het gezin. De vrije geneeskundige behandeling is voor het leven.

Iemand die minister af is, krijgt het eerste half jaar salaris (ongeveer SRD 18.000 bruto per maand). Ook heeft hij/zij recht op alle voorzieningen gedurende deze periode.

Daarna ontvangt hij/zij ongeveer SRD 9.000 pensioen per maand, dat 6 maanden na de datum van aftreden ingaat. Het pensioen gaat dus niet in op hun 55ste jaar, maar 6 maanden na het aftreden.

Het beloningssysteem voor DNA-leden en ministers is naar de gemeenschap toe oneerlijk en onrechtvaardig. Met deze regelingen wordt onnodig extra druk gelegd op staatsfinanciën.

Geen haan die ernaar kraait; ook de oppositie die het beleid van deze regering verkwistend vindt, houdt de kaken op elkaar.

Wat in hun kraam te pas komt, daar gaan ze voor. Men beticht de kolonisator van uitbuiting, maar buit het volk nu zelf uit. Suriname biedt genoeg voor de totale bevolking, maar niet voor de hebzucht van veel politici.

JACK MOHANLAL