Aangeboden | De regering aanvallen, betekent ook de BEP aanvallen

🕔 31.jan 2017

Enkele dagen terug heeft de voorzitter van de BEP, de heer drs. C. Waterberg, de opmerking gemaakt op een vergadering dat wanneer mensen de regering aanvallen, zij ook de BEP aanvallen. Mijnheer C. Waterberg heeft gelijk om dat te stellen, omdat de BEP medeverantwoordelijkheid draagt van alle goede en minder goede daden van deze regering.

Binnen twee jaren is de Surinaamse dollar gedevalueerd met 75 %. Elke Surinaamse dollar (SRD) heeft nu een werkelijke waarde van een kwartje. Wanneer gerenommeerde economen als mr. drs. Guillermo Samson, drs. J. Boussaid, drs. Ronny Asabina, drs. S. Debipersad, mr. drs. Guno Castelen, drs. W. Ramautarsingh e.a. op lezingen, op vergaderingen of via de media de financiële situatie van het land bespreken en de regering een brevet van ongeschikheid geeft, heeft het niets te maken met de aanval op de BEP persoonlijk.

De BEP, onder leiding van C. Waterberg, zit in de regering, maar het beleid wordt niet door de BEP bepaald, maar door de NDP. Ik zal deze materie verder met rust laten, maar mijnheer C. Waterberg moet ook heel goed begrijpen dat er binnen de BEP heel goed geschoolde, nuchter denkende ‘BEP’ers’ (C. Allendy, mr. M. Felisie, Samuel Wens, drs. Ronny Asabina, Bert Eersteling, mr. P. Meulenhof etc.) zijn die ook goede banden onderhouden met hun vrienden van andere politieke partijen die tot de oppositie behoren. Ik zal in dit artikel de politieke kracht van de BEP (voorkeursstemmen) op de operatietafel gooien.

BEP is in V-7 verband de verkiezingen ingegaan

De BEP is in 2015 in V-7 verband de verkiezingen ingegaan en heeft in combinatieverband twee DNA-zetels en enkele RR- en DR-zetels behaald. Na de verkiezingen heeft de BEP de V-7 verlaten en zich aangesloten bij de coalitie, waar de NDP de leiding heeft.

De BEP heeft het beheer van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling gehad en mag daar de scepter zwaaien. Aan het vertrek uit V-7 en de aansluiting bij de NDP-coalitie, zal ik verder geen aandacht besteden. Ik zal met cijfers aangeven dat beide DNA-zetels die de BEP behaald heeft in combinatieverband op 25 mei 2015, niet op eigen kracht is geschied.

De uitslag van de verkiezingen in Paramaribo op 25 mei 2015

Pol.Partij Stemmen % Pol.partij Stemmen % NDP 55.915 49.26% ANC 390 0.34% V-7 37.831 33.33% MF 327 0.29% A-C 9.207 8.11% DRS 501 0.44% DOE 7.769 6.84% NOP 115 0.10% PALU 1.000 0.88% APS 330 0.29% PING 130 0.11% Totaal 113.515 100.0%

Bron: De dynamiek in de politiek, deel 3; (Hardeo Ramadhin 2016)

De onderlinge sterkte van V-7 partijen op 25 mei 2015

De V-7 (bestond uit de politieke partijen VHP, NPS, BEP, PL, DA-91 en SPA) behaalde op 25 mei 2015 in Paramaribo 37.831 stemmen. Door collectieve inspanning van zes partijen heeft V-7 zes (6) DNA zetels behaald ( NPS= 2 zetels; VHP =2 zetels, PL= 1 zetel en de BEP =1 zetel).

Wilde de BEP een zetel in Paramaribo op eigen kracht behalen, dan moest de BEP (37.831/6)+ 1 stem= 6. 306 stemmen behaald hebben. De beide kandidaten van BEP hadden 1.424 stemmen behaald.

Alles bij elkaar genomen had de BEP op 25 mei 2015 in Paramaribo minder dan een kwart zetel behaald (6.306 / 1.424) x 1 zetel= 22,6% van een zetel. Een aanval op de regering is nog geen aanval op de BEP, omdat de BEP minder dan een kwart zetel heeft behaald in Paramaribo. Ook die ene zetel van V-7 in Sipaliwini heeft de BEP niet op eigen kracht behaald heeft.

Een aanval op de regering is nog geen aanval op de BEP ( omdat de BEP beide zetels met ondersteuning van de andere partners van V-7 heeft behaald).

De onderlinge sterkte (voorkeursstemmen)

De sterkte binnen V-7 De sterkte in Paramaribo VHP 18.345 48. 49% VHP 18.345 16. 15% NPS 11.455 30.28% NPS 1.1455 10.09% PL 5.111 13,51% PL 5.111 4.50% BEP 1.424 3.76% BEP 1.424 1.25% DA-91 1.020 2.70% DA-91 1.020 0.90% SPA 476 1.26 % SPA 476 0.4% Tot. (V-7) 37.831 100 % Tot. (Par’bo) 113.515 33.33%

Bron: Dynamiek in de politiek deel 3; Hardeo Ramadhin 2016.

Een vergelijking tussen de BEP en de ABOP in de districten: Paramaribo, Wanica, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini. De ABOP is niet alleen de verkiezingen ingegaan. Bij het vergelijken zal ik de voorkeursstemmen van de KTPI, Nieuw Suriname en de partij PDO (partij van W. Nain) aftrekken om een goed beeld te krijgen.

ABOP ( 25 mei 2015) BEP ( 25 mei 2015) Verh. ABOP:BEP in % Paramaribo 9.207-926=8.281 Paramaribo 1.424 8.281:1.424=85%: 15% Wanica 4396-446= 3.950 Wanica 538 3.950:538 = 88%: 12% Marowijne 5.189 Marowijne 393 5.189: 393= 93%: 7% Brokopondo 1.516 Brokopondo 652 1.516: 652= 70%: 30% Sipaliwini 2.424 Sipaliwini 1.428 2.424: 1.428= 63%: 37%

Bron: Dynamiek in de politiek deel 1; Hardeo Ramadhin 2016

De landelijke sterkte van de BEP op 25 mei 2015

De landelijke sterkte van BEP (voorkeursstemmen) op 25 mei 2015 was 4.435 (Paramaribo 1.424 stemmen, Wanica 538 stemmen, Marowijne 393 stemmen, Brokopondo 652 stemmen en Sipaliwini 1.428 stemmen).

In procenten uitgedrukt had de BEP op 25 mei 2015 (4.435/258.092) X 1%= 1,7% van de landelijke stemmen. Heel eenvoudig gezegd had de BEP nog geen 2% van de landelijke stemmen behaald op 25 mei 2015.

Zuiver rekenkundig bekeken is de ABOP (landelijk 27.380/4.435)= 6,2 maal de BEP; de politieke partij DOE is (11.068 / 4.435)= 2,5 maal de BEP. Waarom maakt de BEP zich zoveel zorgen om de oppositie?

De ABOP en de NDP hebben meer stemmen behaald dan de BEP. In de politiek zijn wij elkaars opponenten, maar geen vijanden. De schrijver van dit artikel heeft een heel goede band met de BEP’ers Bert Eersteling, Caprino Allendy en Samuel Wens.

Hardeo Ramadhin