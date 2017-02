Aangeboden | De roep om actief burgerschap in Santodorp: ‘Ik wil mijn gemeenschap dienen’

🕔 04.feb 2017

“Waarom ik het leuk vind om hier te wonen is om te bewijzen dat het niet uitmaakt van welke buurt je komt om iets beter te kunnen doen in de maatschappij. Ik wil dienen als dat bewijs”, zegt een enthousiaste jongeman van Santodorp tijdens een interview.

In de volksmond wordt Santodorp getypeerd als “getto”, “er leven moeilijke jongens daar” en “een buurt waar criminaliteit heerst”. Dat is uiteraard gebaseerd op de manier hoe de samenleving kijkt naar die buurt.

Maar wat is nou de reden dat een buurt is zoals die is? Circa 50 @ 60 jaren geleden begon een nieuwe realiteit in Santodorp toen veel binnenlandbewoners zich in de buurt kwamen vestigen vanwege uiteenlopende redenen. Er was sprake van een discrepantie tussen de oude buurtbewoners en de nieuwe buurtgenoten.

Door de jaren heen was er steeds meer sprake van het fenomeen “een ieder voor zichzelf”, terwijl het “wij”-gevoel zichtbaar afnam. Een dergelijke situatie kan nare gevolgen hebben voor een buurtgemeenschap.

Het is absoluut geen oplossingsgericht denken als wij als gemeenschap verder gaan met het brandmerken van personen c.q. buurten die bekend staan als zogeheten “moeilijke” buurten. Vanuit verschillende hoeken van de samenleving wordt gevraagd naar actie vanuit de overheid om door middel van verschillende interventies ontwikkeling op gang te brengen.

Maar wat kunnen burgers als collectief vanuit hun eigen potentie? En hoe kan sport daarbij bijdragen? Uiteraard heeft de overheid verplichtingen naar de Surinaamse bevolking toe, maar dat wordt in dit artikel ter zijde gelaten. “Out of the box” denken en creatief c.q. strategisch beleid kan veel meer doen dan we zelf denken.

Binnen de (continu) evoluerende kennis die ontstaat uit strategieën die worden toegepast om gemeenschapsontwikkeling te stimuleren, vloeien “best practices” voort die ook voor Suriname succesvol kunnen zijn.

In deze samenvatting van mijn afstudeeronderzoek ter afronding van de opleiding “Education and Research for Sustainable Development” wordt de rol van burgers in Santodorp belicht in het ontwikkelen van het vermogen om met uitdagingen te kunnen omgaan in hun buurt.

Met een mooi woord wordt er in het onderzoek gesproken van het ontwikkelen van “veerkracht” bij bewoners van Santodorp. Sport wordt daarbij gezien als middel en doel om mensen samen te brengen.

Met uitdaging wordt bedoeld: individuen bewust maken van hun eigen kracht en laten inzien dat zij samen sterk staan, nuttige bezigheid stimuleren bij jongeren en burgers verantwoordelijk stellen voor het onderhouden van hun ruimtelijke leefomgeving (goten, bermen, erven, enzovoort).

Er is onderzoek gedaan te Santodorp (het gebied tussen de Herstellingweg, Catharina Sophiaweg, Goedertierenweg en de Drie Gebroedersweg) waarbij zowel mannelijke als vrouwelijke buurtbewoners van elke etniciteit, beroepsgroep, opleidingsniveau en burgerlijke staat met een minimale leeftijd van 18 jaar konden meedoen.

Het onderzoek vond plaats gedurende de maand mei 2016. Bij dit onderzoek werd de nadruk gelegd op de reeds bestaande positieve factoren die verder benut kunnen worden ten behoeve van ontwikkeling.

Een pluspunt is dat buurtbewoners het wonen in Santodorp als plezierig ervaren en waarde hechten aan sport als ontspanningsactiviteit en middel tot het bevorderen van wederzijds respect. Uit het onderzoek is gebleken dat er in sommige straten sterke sociale controle en een ondersteuningscultuur naar elkaar toe heerst.

Vooral jongeren van Santodorp zijn geboeid door sport- en bewegingsactiviteiten. Buurtbewoners zien het belang in van participatie in netwerken, echter hebben zij vooralsnog geen concrete invulling kunnen geven hieraan.

Er zijn verschillende keren pogingen geweest die erop wijzen dat buurtbewoners invulling geven aan actief burgerschap door zelf (jeugd)activiteiten te ontplooien in hun buurt. Zowel op individueel als op buurtniveau zijn er inspanningen gepleegd om te werken aan de ontwikkeling van burgers en de buurt.

Echter zijn die ad hoc inspanningen (die immers worden gezien als zeer potentiële hulpbron) onvoldoende geweest om de buurt als collectief te prikkelen voor het aanpakken van sociaal-maatschappelijke vraagstukken.

Om de collectieve kracht van Santodorp te ontwikkelen, is het noodzakelijk dat er onderling vertrouwen, respect en verbondenheid ontstaat tussen buurtbewoners. Om dit proces succesvol op gang te brengen en in goede banen te leiden is een actieve(re) rol van leiderschap binnen de buurt cruciaal.

Ook de kerken van Santodorp kunnen een bijdrage leveren aan het doen ontstaan van samenwerking tussen buurtbewoners. Sport kan mensen “empoweren” en ook dienen als middel om mensen persoonlijke vaardigheden aan te leren, zodat zij overleven ondanks uitdagende situaties.

Het organiseren van programma’s “sport en bewegen in de buurt” zullen ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden met zich meebrengen binnen de gegeven situatie. Een dergelijke strategie zal ook de criminaliteitspreventie, gemeenschapsvorming, de mentale en fysieke gezondheid van de gemeenschap en drop-outs ten goede komen.

Tot slot kan worden gesteld dat het beoefenen van sport geen invloed zal hebben op de buurt in tastbare zin, maar indirect ervoor zal zorgen dat individuen beter kunnen omgaan met uitdagingen voor zichzelf en de mede-buurtbewoner. Een soortgelijke sportinterventie (zoals hierboven geschetst) heeft in het verleden en het heden redelijk positieve resultaten opgeleverd bij Stibula (Latour).

Avishka Jhinkoe MSc.

Correspondentie: avishkajhinkoe@gmail.com