Aangeboden | Leerkrachten zijn eensgezind en strijdvaardig

🕔 23.jan 2017

Hardeo Ramadhin

De afgelopen dagen heb ik gemerkt dat de onderwijsgevenden (de leerkrachten) eensgezind de acties gevoerd hebben. De BVL alleen zou niet in staat zijn grote groepen leraren op straat te brengen.

Met de oprichting van de ALS (de Alliantie van Leerkrachten in Suriname) is er in de vakbeweging een nieuwe ontwikkeling ontstaan. De leerkrachten van het Openbaar Onderwijs zijn aangesloten bij de SOB; de leerkrachten van het RKBO bij de KOB; de leerkrachten van EBG bij COB en zo kan ik verder doorgaan over de andere bijzondere scholen.

De ALS (de Alliantie van Leerkrachten in Suriname) onder leiding van de heer Wilgo Valies, heeft nu een doorbraak gepleegd binnen alle onderwijsbonden in Suriname.

De ALS is als organisatie niet weg te denken

Alle onderwijsgevenden in Suriname mogen lid van de ALS worden (ongeacht of ze bij het Openbaar Onderwijs werkzaam zijn of bij het Bijzonder Onderwijs). Met de oprichting van de ALS hebben vele leden (het aantal is nog niet bekend) van de SOB, de KOB en de COB zich afgeschreven van deze onderwijsorganisaties en hebben zich aangesloten (het lidmaatschap aangevraagd) bij de ALS.

Aan de hand van de opkomst bij deze onderwijsacties, kan ik de conclusie trekken dat de ALS niet meer weg te denken is als onderwijsorganisatie (een bond of een Alliantie) in Suriname. Zonder de ALS zouden de leerkrachten “de moderne slaven” van het Ministerie van Onderwijs worden.

Het Ministerie van Onderwijs, onder leiding van deze minister, deze directeur en andere toppers zijn zeer rancuneus. Leerkrachten die zich volledig inzetten op scholen, worden gemuteerd onder het mom van: “het benoemings- en het mutatiebeleid is een aangelegenheid van het Ministerie van Onderwijs”.

Als je stribbelt, zegt men gewoon: “U bent niet verplicht naar een andere school te gaan, maar u kunt heel netjes uw ontslagbrief indienen en een andere baan zoeken”.

Ministerie van Onderwijs benoemt en muteert

De minister van Onderwijs heeft onlangs op een persconferentie uitgelegd dat het benoemen van een schoolhoofd een aangelegenheid/bevoegdheid (in deftig Nederlands gebruikt men het woord prerogatief) is van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Hoe consequent is het Ministerie van 0nderwijs, Wetenschap en Cultuur de afgelopen decennia geweest m.b.t. het benoemen van schoolleiders volgens de regels van het Ministerie van Onderwijs. De zienswijze van de minister van Onderwijs wordt ook ondersteund door de beleidsadviseur van het Ministerie Onderwijs, de heer Koorndijk.

1) Ik citeer de beleidsadviseur Koorndijk uit Dagblad Suriname van maandag 16 januari: ” Het honoreren van het voorstel om betrokkene (doelende op het onderhoofd van de openbare school te Uitkijk) daar op school te laten als schoolhoofd, zal volgens de beleidsadviseur een enorm precedent scheppen”.

2) Een tweede markante uitspraak van deze beleidsadviseur luidt als volgt: “Vernomen wordt dat aan het onderhoofd van de Openbare School te Uitkijk, aangeboden werd om een post van schoolhoofd op Openbare School Jarikaba over te nemen”

Nadat ik het hele artikel gelezen had, kom ik tot de conclusie dat het onderhoofd van de O.S. te Uitkijk wel geschikt is om schoolhoofd te worden, maar het Ministerie van Onderwijs wil haar op een andere school hebben.

Zowel de minister van Onderwijs als de beleidsadviseur wil ik slechts twee momenten in herinnering brengen, dat deze beide hoogwaardigheidsbekleders heel weinig over de historie van het Onderwijs weten.

Ministerie van Onderwijs is inconsequent

Ik wil mijn ex-collega’s/vrienden niet in het openbaar bespreken, want die collega’s /vrienden hebben heel goed werk verzet om het Onderwijs op een hoger niveau te brengen. De minister van Onderwijs moet geen spijkers op laagwater zoeken.

Een bekend spreekwoord luidt: ”Als men een hond wil slaan, vindt men gemakkelijk een stok”. Met twee voorbeelden wil ik aantonen dat het Ministerie van Onderwijs inconsequent is in haar daden.

1. Enkele jaren terug ging de directeur van de AMS, de heer K.M., met pensioen. Het onderhoofd (onderdirecteur van de AMS) werd als vervanger aangewezen om de AMS te leiden. Deze onderdirecteur had de MO-A bevoegdheid (hij was beperkt bevoegd) en kon geen directeur van de AMS worden. Het Ministerie van Onderwijs heeft enkele jaren gewacht totdat de onderdirecteur zijn MO-B akte had behaald. De waarnemend onderdirecteur werd toen op dezelfde school (de AMS) benoemd tot directeur. Waarover praten de minister en de beleidsadviseur van Onderwijs?

2. In het jaar 2001 vertrok de directeur van de Avondopleiding voor de Onderwijzersakte, drs. E. P., naar Nederland. De onderdirecteur van de Avondopleiding voor de Onderwijzersakte was beperkt bevoegd (MO-A) en kon geen directeur van de Avondopleiding worden. Het Ministerie van Onderwijs heeft ook in dit geval enkele jaren gewacht totdat de onderdirecteur zijn MO-B akte had behaald. Ook deze onderdirecteur is toen benoemd tot directeur van dezelfde opleiding.

Ik moet erbij vermelden dat beide bovengenoemde onderdirecteuren (later directeuren) goed werk verzet hebben op beide onderwijsinstituten. Met deze twee voorbeelden wil ik slechts aangeven dat het beleid van Onderwijs m.b.t. het benoemings- en mutatiebeleid niet consequent is.

Raad van Openbaar Onderwijs

Dat de BVL en de ALS zich niet mogen inlaten met het benoemings- en mutatiebeleid van het Ministerie van Onderwijs is ook inconsequent. Ik wil niet te ver in de Onderwijsgeschiedenis duiken. In het verleden had de SOB “De Raad van Openbaar Onderwijs” afgedwongen van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Dit orgaan (De Raad van Openbaar Onderwijs) werd ook bemenst met leden van de SOB. Deze leden van de Raad moesten toezien dat het mutatie- en benoemingsbeleid op een eerlijke, correcte, objectieve manier geschiedde.

De opmerking van de voorzitter van BVL/ALS, de vakbondsleider Wilgo Valies: “De Basja’s bij Onderwijs zijn niet gemakkelijk”, spreken boekdelen en geeft ons stof tot nadenken.

Mijnheer Valies, de Basja’s hebben de eerste slag verloren, maar het geldings- en machtsstreven van deze mensen is niet gemakkelijk te bedaren. Deze “Basja’s van het Ministerie van Onderwijs”, zullen niet gemakkelijk het verlies accepteren en zullen via het mutatie- en benoemingsbeleid terugslaan.

Mijnheer Valies, U heeft genoeg werk om deze “Basja’s” goed in de gaten te houden via de structuren van de BVL en de ALS.

Hardeo Ramadhin