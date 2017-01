Aangeboden | Paus Franciscus waarschuwt voor populisme

🕔 28.jan 2017

“Het gevaarlijkste dat we kunnen doen in tijden van crisis, is zoeken naar een redder die onze identiteit afneemt en rondom ons muren optrekt.” Dat heeft paus Franciscus verklaard tijdens een interview. De paus liet ook weten de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump een kans te geven. “Natuurlijk veroorzaken crisissen angsten en onzekerheden”, aldus Franciscus tijdens het interview, dat werd afgenomen tijdens de eedaflegging van Trump vrijdag.

Voorbeeld van Duitsland

“Voor mij is het typevoorbeeld van populisme in de Europese zin van het woord het jaar 1933 in Duitsland”. Na de economische wereldcrisis van 1929 zocht Duitsland een leider, iemand die hen een identiteit kon geven, en toen was er een mannetje genaamd Adolf Hitler dat zei “ik kan dit, ik kan dat”, aldus de paus. “

Hitler heeft de macht niet gestolen. Hij werd verkozen door zijn volk en heeft dat volk daarna vernietigd”, benadrukt de paus (gehaald uit een lokaal dagblad van maandag 23 januari 2017).

Bron van informatie zoeken

In het verleden moesten wij boeken kopen (of naar de bibliotheek gaan) om meer te weten te komen over de Tweede Wereldoorlog; over de economische wereldcrisis; over het denken van Adolf Hitler; over de dictator Mussolini; over Alexander de Grote; over de Punische oorlogen; over Hannibal; over Plato, Socrates, Napoleon Bonaparte etc.

Dankzij de moderne communicatie is het wereldgebeuren dagelijks in onze woonkamer; dankzij de moderne communicatie kunnen wij via o.a.Wikipedia alle grote leiders van alle landen van de wereld op de voet volgen en hun gedragingen in beeld brengen.

Onlangs heb ik een artikel in de krant gelezen over het West-Afrikaanse land Equatoriaal Guinea. De president Theodoro Obiang is al 38 jaar (1979 tot heden) president van dat land. Ruim 60% van de bevolking in Equatoriaal Guinea leeft dagelijks van één Amerikaanse dollar; de president heeft 190 kinderen en nog 7 kinderen (met twee vrouwen).

Een zoon heeft een jacht van 100 miljoen Euro en grote bezittingen in Frankrijk. De vader is president, een zoon is vicepresident en een andere zoon is minister van Natuurlijke Hulpbronnen.

De oud-president van Gambia, Yahya Jammeh, laat een lege staatskas achter voor opvolger Adama Barrow.

Het populisme in Suriname

Geschoolde Surinamers hebben nog geloof in de populistische uitspraken van onze president D. Bouterse. De opmerkingen: “Hij is een charismatische leider; hij is een volkspresident; hij doet zijn best, maar de mensen die om hem zitten, zijn de schuldigen”, geeft ons genoeg stof tot nadenken. De uitspraak van de paus: “Hitler heeft de macht niet gestolen”, is heel correct.

Het is ook heel correct dat de NDP op 25 mei 2015 de verkiezingen met een kleine meerderheid van 26 zetels in Suriname gewonnen heeft. De populistische uitspraken van de voorzitter van de NDP en nu de president van Suriname klinken goed in de oren van de Surinamers.

Ik citeer enkele van deze goedklinkende uitspraken: “De grootste vijand van de NDP is de armoede; al houdt U niet van mij, maar ik houd van U; wij gaan 18.000 woningen voor U bouwen; kunstmest zal voor de Nickeriaaanse rijstboeren in de Chinese winkels in Nickerie te koop zijn tegen een veel lagere prijs; de zesbaanswegen zullen komen; als ik president word, ga ik goedkope benzine uit Venezuela halen (via de Petro Carib-deal) voor de Surinaamse boeren en producenten; de investeerders staan in de rij om in Suriname te investeren”.

“Het IMF-programma is van ons; Somohardjo en Brunswijk hebben geen ontwikkelingsvisie; ik ga de helft van de VHP opsluiten; ik zal ervoor zorgen dat over de Marowijne- en de Corantijnrivier bruggen komen; het rijstareaal in Suriname zal uitgebreid worden tot 200.000 ha; Suriname wordt de agrarische schuur van het Caraibisch gebied; ik ga de koers omlaag brengen”.

De parlementariër “Dubai” is een stap verder gegaan door te stellen dat Suriname een Dubai ( een rijk land) gaat worden, indien de NDP weer de regeermacht krijgt. Vanaf 1980 tot heden is het deze leider gelukt om de Surinamers met deze populistische uitspraken naar zijn zijde te krijgen.

De paus heeft gelijk, omdat Adolf Hitler ook een militair was tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) en ook in de gevangenis gezeten had. Tussen 1933 tot 1938 had hij het Duitse volk ( via de minister van propaganda, Joseph Goebbels, de Gestapo en de SS zodanig beïnvloed (brainwash) dat het grootste deel van het Duitse volk in zijn uitspraken geloofde.

Het eindresultaat was dat hij zelfmoord pleegde. Hij heeft Duitsland en het Duitse volk naar de verdoemenis gebracht.

Er was genoeg geld in 2010

In 2010 is de politieke macht overgenomen door de NDP, de Pertjajah Luhur, de A-C (ABOP en BEP). Dit schijnhuwelijk heeft niet lang geduurd. Gaande de rit zijn de Pertjajah Luhur en de BEP bedankt voor hun ondersteuning en met de ABOP is de NDP doorgegaan tot 2015. De ontwikkeling van onze monetaire reserve van de afgelopen zes jaren :

Monetaire reserve 2010-2016 2010 US$=690,8 miljoen 2014 US$=625,1 miljoen 2011 US$=816,9 miljoen 2015 US$=330,2 miljoen 2012 US$=1008,4 miljoen 2016 US$=381,1 miljoen 2013 US$=778,8 miljoen

De periode 2010-2015 In deze periode is er flink gestrooid met staatsfinanciën. Het kabinet van de president werd uitgebreid met honderden mensen. Ik schrik van de namen die op het kabinet werkzaan zijn.

De 81-jarig oud-commissaris van politie (H.P) is op het kabinet werkzaam; de oud-minister van Openbare Werken en Verkeer (D.B.), die wegens corruptie in de bak gezeten heeft, is op het kabinet werkzaam; de kinderpsycholoog (L.F.) die met haar bureau kinderen van drie jaar moet toetsen of zij naar school kunnen gaan.

De doctor die voor meer dan 8 miljoen Euro boeken verbrand had, mag op 78 jarige leeftijd rustig op het kabinet zitten en hoeft geen verantwoording af te leggen voor het verbrassen van het geld, de bisschop/voorganger S.M. mag de president op het kabinet van geestelijk advies voorzien etc.

Wanneer gaat het Surinaamse volks afscheid nemen van al die beloften die nooit geraliseerd zullen worden door deze charismatische leider. Intussen is uw geld in twee jaren (2015 en 2016) met 75% ontwaard.

Hardeo Ramadhin