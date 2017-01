Aangeboden | Populistische of autocratische leiders en corruptie

In landen met ”populistische of autocratische leiders” wordt de democratie vaak op een lager pitje gezet en gedijt CORRUPTIE. Dat stelt Transparency International in haar jaarlijkse corruptie-index.

Landen met zulke politieke leiders verzwakken de onafhankelijke rechtspraak. In een aantal landen voedt een vicieuze cirkel van corruptie en maatschappelijke ongelijkheid de onvrede over de gevestigde politiek.

Populistische politici profiteren hier electoraal van, maar doen er in de praktijk weinig aan om de oorzaken aan te pakken. Ze maken het alleen maar erger. Alleen wanneer er vrijheid van meningsuiting, transparantie in alle politieke processen en sterke democratische instellingen bestaan, kunnen het maatschappelijk middenveld en de media de MACHTHEBBERS verantwoordelijk houden. Alleen zo kan corruptie succesvol worden bestreden; aldus Transparency International.

Net als Suriname verkeren onze buurlanden Brazilië en Venezuela in een ernstige politieke en economische crisis. Ook deze landen zijn afhankelijk van de productie en export van grondstoffen. Ze hebben een POPULISTISCH SOCIAAL BELEID gevoerd dat onbetaalbaar is geworden.

Geen van deze landen is er in geslaagd de economie te verbeteren en de buitensporige corruptie te bestrijden en een efficiënter overheidsbestuur te realiseren. Suriname wordt nog steeds langs populistische, religieuze en etnische scheidslijnen geregeerd.

Onze politieke partijen worden min of meer op autoritaire wijze bestuurd. In hun bestuursorganen bezetten bestuurders reeds langer dan dertig jaar een bestuursstoel en wensen levenslang van de Staat Suriname te profiteren.

Bij de behandeling van de ontwerp-Anticorruptiewet in onze Nationale Assemblee de afgelopen week is heel duidelijk naar voren gekomen dat ALLE politieke partijen (en hun bestuurders & partijloyalisten) zich schuldig hebben gemaakt en zich schuldig maken aan zeer buitensporige corruptie, fraude en misbruik van macht, functies, gezag en voorkennis binnen de overheidsadministratie en bij overheidsdiensten.

Baas Bouta had toch gezegd: ”Als ik wil, sluit ik de hele politieke top van de VHP in Santo Boma” vanwege corruptie en fraude o.a. gepleegd door ex-minister Kandhaiya op het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer. En Rashied Doekhie zou EL Paje Somo en Jong Tien Fa samen in Santo Boma en Hazard doen opsluiten vanwege megaroof van staatsdomeingronden.

Hierna zijn zij allen in een bed gaan slapen en uit een bord gaan eten (regeringsperiode 2010-2015). Mevrouw Mr. Drs. Sharmila Mangal heeft recentelijk ook uit haar zeer oude VHP-archief de nodige corruptiedocumentatie doen publiceren. Maar… wie durft de kat de bel aan te binden…?

Het Openbaar Ministerie, de Rekenkamer en Clad hebben niet de intentie om de politieke pieterbaas uit te hangen… of weten zij heus niet waar zij moeten beginnen en waar te eindigen? Hebben de politieke leiders en de bestuursorganen van ONZE politieke partijen van dit land werkelijk en daadwerkelijk de politieke wil om corruptie te bestrijden en aan te pakken? Hebben het electoraat en de jongeren het geloof en vertrouwen daarin?

Desi Bouterse op 25 februari 1980:

“Wij willen dit land redden van de ondergang. Wij hopen dat iedereen die het goed meent met dit land mee zal helpen om het weer te maken tot het paradijs dat het vroeger was. Er dient een MENTALITEITSVERANDERING te komen om dit land weer leefbaar te maken.”

“Onze REVOLUTIONAIRE IDEALEN moeten uitgedragen worden en de militaire ingreep en de strijd van Fort Bomika is een strijd tegen onrechtvaardigheid en CORRUPTIE, uitbanning van de hokjes politiek en tot slot de betrokkenheid van de bevolking in de nieuwe BESTUURLIJKE HERVORMING.”

“Wij hebben de PLICHT te voorkomen dat dit land en volk ooit weer teruggestort worden in het onrecht dat wanhoop en armoede voortbrengt. CORRUPTIE betekent verval”, aldus de revolutionaire leider Desi Bouterse op 25 februari 1980.

Ter vervolging, berechting en corruptiebestrijding binnen het overheidsapparaat hebben de revo-machthebbers van toen het DECREET B-9 van 8 september 1980 geslagen inhoudende de “INSTELLING VAN HET BIJZONDER GERECHTSHOF”.

Gelezen voor U uit de Nota van Toelichting van dit DECREET: “Het regiem van voor 25 februari 1980 in Suriname heeft zich gekenmerkt door MOREEL en ETISCH onverantwoord gebruik van machts-en/of geldmiddelen, hetwelk diepe wonden heeft geslagen in de Surinaamse samenleving in het algemeen en in de werkkracht van de individuele landsdienaren dan wel het landsdienaren-corps in het bijzonder.”

“Deze regeling zal tevens moeten bijdragen tot daadwerkelijke terugkeer naar de democratie. Alle gedragingen van voor 25 februari 1980 in een publieke hoedanigheid gepleegd, die niet positief rechtelijk strafbaar zijn gesteld, doch die niettemin op grond van algemeen aanvaarde NORMEN VAN ETHIEK EN MORAAL absoluut verwerpelijk zijn en dus strafwaardig voorkomen, dienen derhalve aan een tuchtrechtelijke beoordeling te worden onderworpen.”

De crime fighter, coruptievervolger en corruptiebestrijder verbonden aan het toen ingestelde “Revolutionaire BIJZONDER GERECHTSHOF” was de heer Mr. Ramon de Freitas. De jurisprudentie hiervan is nergens te vinden.

Wie wordt de eerstvolgende crime fighter, corruptievervolger en corruptiebestrijder?

Leendert Doerga