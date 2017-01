Aangeboden | Wordt het beter in 2017?

🕔 08.jan 2017

Voordat ik het vergeet, wil ik alle landgenoten waar dan ook op deze aardbol alle moois toewensen in 2017. Ik maak geen onderscheid tussen de soorten landgenoten in bijvoorbeeld diaspora, Surineds en of vreemdelingen.

Sommige corrupte politici hebben natuurlijk deze termen bedacht om te verdelen en te heersen. In veel (westerse) landen kun je gewoon een dubbele nationaliteit bezitten. Alleen in het meest corrupte land in het Caraïbisch gebied is zulks schier onmogelijk.

Zo is onder andere de heer Aboutaleb gewoon burgemeester van Rotterdam in Nederland en heeft hij zowel de Marokkaanse als Nederlandse nationaliteit.

Van Turken en Marokkanen kan de nationaliteit niet afgepakt worden door buitenlandse overheden. Dat is door regelgeving onmogelijk gemaakt!

Zo kan deze groep waar zij zich ook op de wereld bevindt hun overheid van het herkomstland aanspreken op het beleid.

In de media las ik een aanmatigende stuk van één van de meest brute Surinaamse politici die zijn gewelddadige kunsten reeds heeft getoond op zowel de Nederlandse televisie als in DNA: ”Hoe durft zo iemand een stuk te schrijven om een scribent aan te vallen en waarom wordt desbetreffende stuk zondermeer geplaatst op een plaatselijke site van een nieuwsmedium?“

Voornoemde figuur adviseert betrokken schrijver om “sneeuwballen te spelen”. Wat met deze onzin wordt bedoeld, begrijp ik niet zo goed. Ik kan het zelfs geen pleonasme noemen.

Kennelijk bedoelt deze politicus: “Sneeuwbalspelletjes spelen”. Echter is het mij niet bekend dat het momenteel als zodanig sneeuwt in Nederland dat je dergelijke spelletjes kunt spelen.

Een andere politicus die Suriname tot een soort tweede Dubai wilde maken, kan beter nooit meer hierover praten als hij echt van Suriname houdt.

De Golfstaten

Ik ben net terug van een leerrijke reis naar de Golfstaten. De economie van deze landen wordt voornamelijk bepaald door olie en aardgas.

Op de prijsontwikkeling op de wereldmarkt hebben ze weinig of geen invloed. Het ziet er op het eerste gezicht wel indrukwekkend uit daar.

Maar als je verder navraag doet naar de heersende sociale voorzieningen voor sommige inwoners alsmede de arbeidsomstandigheden dan lijkt het wel op “moderne slavernij”.

Mensen die daar komen werken mogen hun gezinnen niet meenemen. Er vindt dus bijna nooit gezinshereniging plaats zoals zulks in alle beschaafde landen bij wet is bepaald.

Als je van “buiten“ komt, kun je nooit burger worden in de staatsrechtelijke betekenis van het woord, hoe lang je er ook woont: “Ik zou het nooit in mijn hoofd halen om het mooie Suriname met Dubai te vergelijken”.

Het verdienen van geld in een bepaald land is niet alles! Goede sociale voorzieningen en een gelijke behandeling is heel belangrijk.

In de Golfstaten is er duidelijk sprake van discriminatie. De werkelijkheid wordt veel rooskleuriger weerspiegeld dan het is.

Maar dat is het werk van populisten: “Zij bedonderen het volk met mooie praatjes zonder met oplossingen te komen.“

Dicht bij de president werkt ook zo’n bejaarde man (1937) die eerst schoolboeken voor miljoenen euro ‘s heeft besteld in Nederland zonder dat deze ooit zijn gebruikt. Tevens wilde hij een spoorweg aanleggen van Paramaribo naar Onverwacht.

Gelukkig is dit tweede geldverspillende project nooit gekomen.

Sommige personen zijn tot hoofdonderhandelaar gemaakt meer om te marchanderen over overeenkomsten die destijds met multinationals zijn gesloten.

Van deze hoofdonderhandelaar weet ik dat hij niet eens het ulo-diploma van de Sypesteynschool heeft behaald.

Hoe sommige mensen hun vele rijkdommen op dubieuze wijze hebben vergaard, is vrij algemeen bekend in Suriname: “Gaan personen in de politiek in Suriname om hun zakken vet te vullen of doen ze het om dit arme land verder te ontwikkelen, vraag ik mij vaak af”.

En dat zij nog een grote mond opzetten als je hen ter verantwoording roept, is zeer laakbaar: “Je hebt toch niets te verbergen als politicus?”

Sociale media

Sommige personen weten het altijd beter op de sociale media. Zij beïnvloeden daardoor evenzo mensen die wel integere ideeën en gevoelens hebben voor hun land.

Van een Javaanse heer las ik enige tijd geleden de volgende posting: “Als ik van een bepaalde auteur de naam al zie, lees ik het stuk niet meer!“ Ik vroeg me in alle rust af hoe dit soort mensen hun informatie vergaren.

We moeten niet vergeten dat de huidige machthebbers vooral de jongeren hebben benaderd om op ze te stemmen. Door de leningen die zijn aangegaan, zullen deze jongeren eveneens worden opgezadeld om ze mettertijd af te lossen: “Ik zou niet te hoog van de toren blazen als ik een jongere was en op de huidige coalitie heb gestemd”.

Suriname is toe aan een enorme mindshift zowel bij de jongeren als ouderen. De verloedering in de Surinaamse samenleving is heel groot.

Wij zien dat zelfs pedofielen (heb hierover reeds iets geschreven in mijn vorige artikel) onze samenleving bedreigen. De wijze waarop bepaalde ministers deze personen met een psychoseksuele stoornis (DSM-IV) willen aanpakken, liegt er niet om!

Wellicht worden deze ministers die niets afweten van de behandeling bij psychische afwijkingen bij dit soort lieden de volgende keer “gereshuffeld”: “Tante Dora is minister geworden omdat ze zo graag een Prado wilde rijden en die andere minister omdat hij zijn oorspronkelijke politieke partij gewoon heeft verraden door over te lopen”.

Maar zo lopen er nog tal van mensen rond in Suriname: “Wordt het leven beter in Suriname met deze lieden”. Ik hoop dat het verstand het uiteindelijk wint van de persoonlijke gevoelens voor criminele alsmede corrupte leiders en dat men in 2017 een beter leven gaat eisen: “De rek is eruit en duidelijke veranderingen moeten zichtbaar worden”.

Niet alleen met “gelegenheidswetgeving“ die de eigen belangen van de huidige heersers veiligstellen, komt er brood op de plank. De “a no mi-mentaliteit“ moet ophouden en er moet in het algemeen belang worden gewerkt: “Stop het aangaan van leningen en begin met drastische bezuinigingen”.

Allereerst het onnodige salaris van de predikant Steve Meye en mevrouw Ingrid Bouterse-Waldring.

Robby Roeplall