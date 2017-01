Aangeboden | Zal verstand het winnen van de emotie?

🕔 25.jan 2017

De leerkrachten in Suriname staken al geruime tijd. De stakingen beginnen een steeds grimmiger karakter te krijgen. Zowel politieke partijen als andere vakorganisaties strijden nu mee!

Mijns inziens heeft het geen zin om achteruit te kijken want daarmee wordt het conflict niet opgelost. Nu heeft de regering besloten om naar de rechter te stappen!

Ondertussen weten we dat er een bod is gedaan als een voorlopige voorziening tot maart 2017. Het valt mij op dat de achterban van de bonden behoorlijk verhit zijn geraakt.

Dit komt mede door de onsympathieke alsmede ondiplomatieke houding van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinowC).

In Suriname moet je de mensen niet tegen de schenen schoppen. Het is beter netjes te spreken alsmede geen ophitsende taal te gebruiken.

Peneux geeft heel slecht leiding aan het ministerie. In Nederland heb je ondernemingsraden (sinds 2 mei 1950) waarbij werknemers samen met de hoogste bestuurder (directie) het beleid bepalen in een organisatie.

Dat is zo bij wet geregeld (WOR). Ik ben zelf voorzitter geweest van zo’n orgaan dus heb ik enige ervaring met inspraak en onderhandelen hierover.

Daarnaast heb ik als trainer enige tijd cursussen verzorgd voor militairen en politie om te onderhandelen met hun meerderen in Onderdeel Overleg Organen (OOO).

In Suriname bestaat een dergelijke inspraak niet, ook niet bij privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen. Er bestaat evenzo geen moderne Arbowetgeving! Dit is in het kader van het concordantiebeginsel niet overgenomen.

Deze wet regelt ondermeer de arbeidsomstandigheden op de werkplek. De vakbonden onderhandelen vaak betreffende de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers (cao).

Conflicten worden meestal door powerplay en of pesterijen opgelost in Suriname. In plaats dat aan dit soort zaken wordt gewerkt in het parlement worden allerlei minder belangrijke wetten op de agenda geplaatst die veelal heel moeilijk te handhaven zijn wegens gebrek aan deskundigheid alsmede menskracht.

De slecht presterende voorzitter van het parlement heeft gelijk als ze stelt dat de huidige arbeidsconflicten al meer dan 40 jaar spelen. Maar hoe voorkom je dit dan in de toekomst?

Naar de rechter

Nu de regering heeft besloten om naar de rechter te stappen, vermoed ik dat de rechtbank zoals gebruikelijk comparitie zal gelasten om dit arbeidsgeschil op te lossen.

Dat kan heel veel tijd kosten. Bovendien verscherpen de standpunten zich in de tussentijd is mijn ervaring. Op Uitkijk is het conflict eveneens niet goed opgelost. Althans gedeeltelijk waardoor het gevaar bestaat dat collega ‘s elkaar niet meer vertrouwen.

Een deel is namelijk gaan werken terwijl de benoeming van de adjunct-directeur tot directeur niet heeft plaatsgevonden. Dit vind ik als oud vakbondsfunctionaris ronduit laf van de collega ‘s te Uitkijk. Je laat je collega ‘s toch niet vallen?

Eerlijk gezegd, is het een rommeltje geworden in het Surinaamse onderwijs. Om moverende redenen heb ik nooit iets gezegd toen een ingenieur op Onderwijs tot minister werd benoemd.

Achteraf ben ik het roerend eens met mijn vroegere pedagogiekdocent, de heer Humphrey Berggraaf dat je op dit ministerie geen juristen en ingenieurs kunt plaatsen als minister.

Het is het grootste ministerie in Suriname, waar heel veel geld in omgaat. Op het ministerie van Justitie en Politie stel je toch ook geen pedagogen of psychiaters aan als minister.

Je hoort vakbekwaam tevens geschikt te zijn op het gebied dat je beheerst als eindverantwoordelijke leidinggevende. Daarbij horen competenties als goede communicatieve eigenschappen alsmede integriteit zeker geëerbiedigd te worden.

Tot mijn verbazing werd de vroegere directeur, die al vele conflicten heeft gehad met zijn personeel, aangesteld als minister en de vorige minister van MinowC werd vicepresident.

Beide personen hebben niet de juiste competenties om het werk waarvoor ze nu zijn benoemd, adequaat uit te voeren. In een goede democratie waren ze al lang ontslagen!

En de staking gaat maar door…

Ik moet u eerlijk bekennen dat ik een zeer ambivalent gevoel begin te krijgen naarmate de stakingen voortduren. Ik ben niet het type dat zijn vroegere collega ‘s een hak wil zetten. Daarom sta ik achter de gerechtvaardigde eisen van de leerkrachten.

Maar hoe worden de achterstanden van de leerstof ingehaald. Zoals bekend worden veel diploma ‘s uit Suriname niet meer erkend onder andere in Nederland door de grote leerachterstanden alsmede niveauverschillen die er bestaan.

Vroeger was dat minder het geval. Je kon gemakkelijk aansluiting vinden bij de universiteiten en hogescholen. Voor studenten die vervolgstudies in het buitenland willen doen, wordt het extra moeilijk.

Ik wil nog nadenken betreffende voorstellen om de achterstanden in te halen na de stakingen. Aan de vakorganisaties die nu opkomen voor zowel de arbeidsomstandigheden als de arbeidsvoorwaarden doe ik een dringend beroep om ook na te denken hoe deze achterstanden ingehaald kunnen worden.

Wellicht zal de rechtbank evenzo hierom vragen als aan de vakorganisaties het recht van staken wordt gegund. Uiteraard is het bijzonder jammer dat het de adviseurs van de president niet is gelukt om op één lijn te komen met de vakorganisaties door onderhandelingen.

Hierbij moet natuurlijk de vraag worden gesteld welke emotionele betrokkenheid deze bejaarde heren nog hebben met ons onderwijs. De meesten hebben niet eens als docent gewerkt! En waarom bestond de presidentiële commissie alleen maar uit oude mannen, vraag ik mij af.

Doordat de huidige machthebbers veel talent naar huis hebben gestuurd wegens” gewijzigde beleidsinzichten”, zitten zij nu opgescheept met incompetent kader.

Wij moeten met z’n allen het land opbouwen. Elke Surinamer is belangrijk als die een goede bijdrage kan leveren. Niemand hoeft naar huis gestuurd te worden.

Maar zoals u weet, worden wij heel snel in hokjes geplaatst. Zo worden Surinamers in het buitenland tegenwoordig ”diaspora” genoemd naar analogie van Indiërs in het buitenland die alleen maar goed genoeg zijn om bijvoorbeeld op commercieel alsmede cultureel gebied een bijdrage te leveren.

De redenen waarom Surinamers in groten getale vertrokken, hebben echter een heel andere achtergrond dan de Indiërs in het buitenland.

Ik vind het een moderne manier van minachting, uitbuiting en of uitsluiting. Onze kennis en vaardigheden in Suriname worden natuurlijk net zo weinig gewaardeerd getuige onder andere deze stakingen.

Ik hoop dat hier snel verandering in komt. Wellicht helpt dit arbeidsgeschil enigszins hiertoe!

Mijn vroegere collega Cecil de Randamie (1940 – 2013) bij het ministerie van Justitie en Politie zei eens tegen mIj:” In Suriname verandert er niets zonder harde- en gerichte acties.” Dat blijkt nu weer!

Robby Roeplall