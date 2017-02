Aanslag door witte terrorist minder erg dan islamitische terreur

🕔 08.feb 2017

De meeste (94%) terroristen zijn, net als Anders Breivik, noch moslim, noch Arabier. Maar een aanslag door een witte terrorist is minder erg dan islamitisch terrorisme. Dat is de wijsheid die de Republikeinse senator Sean Duffy ventileerde in een interview met nieuwszender CNN.

Duffy besprak een lijst met 78 terroristische aanslagen die volgens Donald Trump onvoldoende waren belicht door de media. CNN’s Alisyn Camerota vroeg waarom de president het niet had over de recente aanval op een moskee in Quebec.

In Canada waren zes mensen omgekomen bij een aanval door een extreemrechtse terrorist.

“Waarom spreekt de president niet over de witte terrorist die zes moslims neermaaide die aan het bidden waren in hun moskee?”, vroeg Camerota.

“Dat weet ik niet, maar ik kan je wel vertellen dat er een verschil is”, antwoordde Duffy. Het verschil is, meent hij, dat islamitische terroristen geinspireerd worden “door groepen als ISIS of al-Qaida om onschuldigen te vermoorden.”

Ondanks alle voorbeelden van extreemrechts terrorisme bleef Duffy bij zijn standpunt dat deze aanslagen niet vergelijkbaar waren met aanvallen door moslims.