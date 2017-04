Aanslag op spelers Dortmund, één gewonde

🕔 12.apr 2017

De Champions League-wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco is afgelast na wat lijkt op een bomaanslag op de Duitse voetbalploeg. De wedstrijd is verschoven naar woensdagavond.

Das Spiel #bvbasm wurde soeben abgesagt. Neuansetzung: Mittwoch, 12.04. 18.45 Uhr. Tickets behalten Gültigkeit. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 april 2017

De spelersbus van Borussia Dortmund was op weg naar het stadion. Kort na vertrek vanaf L’Arrivée Hotel & Spa in het Duitse Dortmund ontplofte een bom die vermoedelijk was verstopt in een haag langs de weg.

Sommige media spreken van drie explosies. Eén speler, de Spanjaard Marc Bartra, werd met een spaakbeenbreuk en snijwonden opgenomen in een ziekenhuis.

Diagnose bei @MarcBartra: Speichenbruch und Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk. Er wird z.Zt. operiert. Gute Besserung, Marc! pic.twitter.com/Ngw7kIdSr0 — Borussia Dortmund (@BVB) 11 april 2017

De politie zegt dat zware explosieven zijn gebruikt, maar wil nog niet spreken van een terreuraanslag.