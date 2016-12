🕔 24.dec 2016

In de Amerikaanse staat Kansas zijn videobeelden vrijgegeven waarop is te zien hoe een man van 91 door een agent in een verzorgingshuis wordt neergeschoten met een stroomstootwapen.

De man, die Alzheimer had, weigerde in een auto te stappen om naar zijn huisarts te worden gebracht.

You taser a 91 year old and tell him to relax ? Wtf did I just watch omg

— EaRnEsT (@ToneToneForever) 23 december 2016