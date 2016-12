Al 13 verkeersdoden meer in 2016 dan in 2015

🕔 27.dec 2016

Het aantal verkeersdoden in 2016 is vergeleken met 2015 gestegen. In het jaar 2015 stond de verkeersbarometer op 59. Het aantal voor dit jaar is reeds 72.

Dit terwijl het aantal verkeersdoden in 2015 vergeleken met 2014 gedaald was met 12. In het jaar 2014 stond de verkeersbarometer op 71.

Statistieken van het Korps Politie Suriname(KPS) lieten toen een dalende trend zien vanaf 2010. In het jaar 2010 was het aantal verkeersdoden 87, het jaar daarop was het aantal op 86.

In 2012 stond de verkeersbarometer op 82, terwijl wij in het jaar 2013 landelijk 76 doden in het verkeer noteerden.(GFC)