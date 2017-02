Alihusain blijft erbij: president moet mandaat teruggeven

🕔 01.feb 2017

Wij hebben een regering die niet serieus omspringt met de belangen van ons volk, zowel op korte als lange termijn. Het blijkt telkens dat de regering het onvermogen heeft goede besluiten te nemen en daarbij doelbewust de gemeenschap onwaarheden voorhoudt, zegt DA91-voorzitter Angelic Alihusain-del Castilho.

Zij verwijst naar de uitspraak van de president in de jaarrede waarin hij ons voorhoudt dat de overheidsinkomsten in 2017 gunstiger zullen zijn dan in 2016 voor zowel de mijnbouw als niet-mijnbouwsectoren.

Hij geeft aan dat dit onder andere zal zijn vanwege nieuwe inkomsten tegen eind 2016 vanuit New Mont Suriname op grond van het in productie komen van de Merian goudmijn.

Echter liggen de feiten anders meent Alihusain. Zij wijst erop dat volgens directeur Adriaan Kersen van Surgold Suriname het vier jaar zal moeten doen zonder winstbelasting van goudproducent Surgold, dat is overeengekomen in het contract.

De enige inkomsten volgens de directeur die verwachtbaar zijn, zijn die uit de loonbelasting van de werknemers. Voor de rest mogen we alleen maar duimen dat de goudprijs omhoog gaat.

Alihusain: “We zien dus weer dat deze regering en deze president ons beloften doen die gebaseerd zijn op zeer wankele speculaties. Deze regering gokt met de toekomst van onze samenleving. En het is een levensgevaarlijke gok,

want wanneer wij kijken naar de wereld waar we vandaag de dag in leven dan is het duidelijk, dat voelbare stijging van olie en goud prijzen waar onze inkomsten sterk afhankelijk van zijn op korte termijn zeer onwaarschijnlijk is”.

Het is volgens de politica verwachtbaar dat door het overgaan tot het actief exploiteren van de grote voorraden in de VS, van aardolie en de productie van schalie olie, de olieprijs onder nog meer druk zal komen te staan.

“Dus geen verhoogde prijs; integendeel. De economieën van Europa en Amerika zijn aangetrokken en zal de goudprijs dan ook blijven hangen in de range waar het nu zit”.

Volgens Alihusain heeft de president na 6 jaar bewezen ons land en volk niet te kunnen verheffen.

“U heeft de gelegenheid uit vrije wil uw mandaat terug te geven aan de Nationale Assemblee en hun zodoende de gelegenheid te bieden in samenspraak met het volk van Suriname, een tussentijdse/interim of nationaal kabinet samen te stellen om zo spoedig als mogelijk verkiezingen te organiseren en daarna voor een vredige overgang van macht te zorgen.

Indien u weigert dit goed advies over te nemen zal het volk u, dwingen tot aftreden met alle gevolgen van dien”, aldus Alihusain.(GFC)