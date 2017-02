Ambassade Suriname te Brussel bevordert toerisme vanuit België

🕔 06.feb 2017

Dit jaar hebben 7 toerisme bedrijven deelgenomen aan de jaarlijkse Vakantiesalon Brussel die gehouden werd van 2 tot en met 5 februari, te weten SLM, METS, All Suriname Tours, OETSI, Femaleline, Jungle Resort Pingpe en Suriname Tour Agent.

Aan de jaarlijkse Vakantiesalon Antwerpen van 26-30 januari namen 5 bedrijven deel, te weten All Suriname Tours, Suriname Rondreizen, Femaleline, Jungle Resort Pingpe en Suriname Tour Agent.

De deelnemende bedrijven zijn privaat dan wel parastataal en vertegenwoordigen een dwarsdoorsnee van toerisme sector te beginnen van transport tot logeer accommodatie tot reisagentschap en tot specifieke toerisme producten zoals natuur en cultuur.

Het initiatief van de private en parastatale ondernemers om kapitaal, tijd en materiaal te investeren in de promotie van Suriname als vakantie destinatie bij de Belgische toerist is door de Ambassade omarmd en logistiek en organisatorisch ondersteund.

Milton Castelen, de tijdelijk zaakgelastigde van de Ambassade van Suriname zegt dat deze samenwerking als heel prettig en vruchtbaar is ervaren en de komende jaren zeker voortgezet zal te worden.

De afspraak om de samenwerking tussen de Ambassade met de deelnemende bedrijven te bestendigen is in 2016 gemaakt toen All Suriname Tours, METS en OETSI tours deelnamen aan de Vakantiesalon Brussel.

De bedrijfsleider van All Suriname Tours, Ronny Bhoelai ondersteund door Cathrin Judell van Suriname Tour Agent, hebben dit jaar de coördinerende rol namens de participerende bedrijven op zich genomen.

Antwerpen is dit jaar voor het eerst aangedaan door de Surinaamse toerisme bedrijven, die zeer goed zijn ontvangen door het oriënterend reizigerspubliek aanwezig op de beurs. Eveneens in Brussel was de ontvangst bijzonder goed te noemen, dit tot stimulans van de bedrijven die dit jaar voor het eerst in België promotie doen.

In het activiteitenplan 2017 van de Ambassade is toerisme opgenomen als een van de gebieden waaraan verhoogde aandacht wordt gegeven. Dit in nauwe samenwerking met Stichting Toerisme Suriname.

Om verder invulling te geven aan het ontstane public-private-partnerschap voor wat betreft de deelname aan de Vakantiesalons in België heeft de ambassade concrete afspraken gemaakt met de groep van deelnemende bedrijven, namens wie Bhoelai zich beschikbaar heeft gesteld als coördinator.

Onder andere zal de voorbereiding van de 2018 beurzen in een eerder stadium aanvangen en om Suriname als destinatieland nog beter te kunnen promoten zullen er in de tussentijd markt oriënterende activiteiten worden ondernomen in België.

Fotobijschrift:

Op 5 februari 2017 is de vakantiesalon Brussel afgesloten vlnr. Shahoefa Abdoel, Cathrin Jüdell, Dino Raalte, Vinesh Barhoe, Milton Castelen, Astrid Maudo en Ronny Bhoelai.

Foto: Collectie Ambassade van de Republiek Suriname te Brussel

(GFC)