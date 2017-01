Amerikaanse democratie in zelfde categorie als Braziliaanse en Surinaamse

26.jan 2017

Amerika is gedegradeerd van een “volledige democratie” naar een “gebrekkige democratie”. Dat komt door het afnemende vertrouwen in het politieke systeem, schrijft The Economist Intelligence Unit (EIU) in haar jaarverslag.

Dat komt niet door de verkiezingsoverwinning van Donald Trump, haast het rapport zich te verzekeren.

Het afnemende vertrouwen in het politieke systeem leverde de voorwaarden voor het omverwerpen van de gevestigde politieke door de rijke zakenman, staat in het rapport.

In het rapport worden alle landen gerangschikt aan de hand van een aantal factoren, om een beeld te geven van de stand van de democratie in de wereld.

Amerika staat op de lijst onder 19 “volledige democratieën” en bij de “gebrekkige democratieën” onder Japan op plek nummer 21; die plek wordt overigens gedeeld met Italië.

De democratie in de Verenigde Staten is hiermee theoretisch even gebrekkig als in bijvoorbeeld België (35), Brazilië (51) of Suriname (53).