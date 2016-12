Amerikaanse neonazi’s bereiden gewapend protest voor tegen Joden

Witte supremacisten in de Verenigde Staten willen in januari gewapend protesteren in de staat Montana tegen “Joden, Joodse bedrijven en iedereen die een van de twee steunt”.

Joodse bedrijven in Montana waren betrokken bij antiracisme-activiteiten en moeten daar volgens de supremacisten voor worden gestraft.

“Voor de volgende fase van ons plan (…) bereiden we een gewapend protest voor in Whitefish” schrijft neonazi Andrew Anglin op de website The Daily Stormer die hij beheert.

De neonazi’s zijn onder voorwaarden bereid af te zien van actie.

Het stadje Whitefish is het epicentrum voor witte supremacisten die het gemunt hebben op de plaatselijke Joodse gemeenschap.

“Montana heeft een extreem liberale ‘open carry’-wetgeving, dus mijn advocaat vertelt mij dat wij gemakkelijk door het stadscentrum kunnen lopen met zware geweren” zegt Anglin.

The Daily Stormer publiceerde lijsten met gegevens van bedrijven, gerund door Joden, en riep op deze bedrijven te boycotten.