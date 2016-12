🕔 31.dec 2016

De agenten die kwamen opdraven bij een aanrijding in Mission Valley in de Californische stad San Diego, keken vreemd op van de schade: één van de betrokken auto’s leunde op zijn neus tegen de glazen voorgevel van een kantorenpand.

#BREAKING @sandiegopd & @SDFD responding to car into building on Rio Bonito Way in #Mission Valley. No driver found. #NBC7 pic.twitter.com/3CmBgMTGBQ

Van de chauffeur was geen spoor. De auto was na de botsing van de weg geraakt en had zich door het struikgewas geboord, waarna het verticaal tot stilstand kwam tegen het gebouw.

Odd start to the morning for the people in this office building in #MissionValley. Crews trying to figure out how they tow this! #NBC7 pic.twitter.com/1q1jFscmnj

— Liberty Zabala (@LibertyNBC7SD) 30 december 2016