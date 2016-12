🕔 31.dec 2016

De New York Police Department staat Sikhs en moslims weer toe een baard te dragen uit religieuze overwegingen. Sikhs mogen voortaan ook een tulband op in plaats van de traditionele politiepet.

Politiecommissaris James O’Neill zegt dat de wijziging is om iedereen die bij “het geweldigste politiekorps van het land” wil werken, die kans te geven.

Baarden mogen een kleine anderhalve centimeter lang zijn. Tulbanden moeten marineblauw zijn met het embleem van de New Yorkse politie daarop aangebracht.

Thank you @NYPDONeill for allowing Sikh Officers to wear a turban in the @NYPDnews. This is a proud moment for Sikh Community. pic.twitter.com/ArKkwVWj8G

— Sikh Officers Assoc. (@SikhOfficers) 28 december 2016