Beëindiging dienstverband AZ-directeur Brahim; Claudia Marica-redan neemt waar

🕔 08.feb 2017

Dinsdag 7 februari 2017 was de laatste werkdag van Antoine Brahim als Algemeen Directeur van het AZP. Claudia Marica-Redan, Financieel Directeur, zal in afwachting van de nieuw te benoemen Algemeen Directeur, belast zijn met de waarneming van het ziekenhuis.

Hieronder de afscheidsspeech van Brahim:

“Beste AZP familie,

Zoals u weet zal ik na 4,5 jaar het dienstverband met het Academisch Ziekenhuis Paramaribo(AZP) beëindigen.

Direct na mijn aantreden in 2012 was een eerste belangrijke stap, het ontwikkelen van een nieuwe visie en Strategisch Plan(SP) 2020.

Dit SP 2020 heeft vanaf 2013 gediend als kompas voor de ordening en verdere ontwikkeling van het AZP.

Als ik terugkijk op de afgelopen periode, ben ik niet ontevreden over de resultaten die wij met ons AZP-team konden boeken.

Wij noemen o.a.:

• Er is een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld en diverse fundamentele vraagstukken zijn op een duurzame en structurele wijze aangepakt.

• Op het gebied van onze Topklinische Medische specialismen zijn er belangrijke successen geboekt met het doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen. Met haar 94 medische specialisten speelt ons ziekenhuis een belangrijke voortrekkersrol in de landelijke medische ontwikkelingen. Daarin is de constructieve samenwerking met het Medisch Stafbestuur van groot belang gebleken.

• Het aantal medische specialisten is op enkele belangrijke gebieden uitgebreid. Zo beschikken wij nu over 94 specialisten ten opzichte van 68 eind 2012.

• De leiding en zorgmedewerkers van de SEH, OK, ICU’s en CCU verrichten hun werk onder heel hoge druk. Deze afdelingen vervullen nationaal een cruciale rol en worden met de toename van onze bevolking steeds weer geplaatst voor enorme uitdagingen om alle trauma’s en medische situaties die zich aandienen op adequate wijze af te handelen. De SEH is een van de kritische afdelingen, die jaarlijks meer dan 50.000 medische handelingen verricht.

• Wij hebben samen een integraal Master bouwplan 2025 ontwikkeld voor ons ziekenhuis.

– Met de a.s. start van de bouw van een nieuw Academisch Medisch Centrum voor geheel Suriname (AMC-SU), wordt een absolute mijlpaal bereikt. Onder de kundige leiding van Ir. Lothar Boksteen van de Program Management Unit (PMU) van het AMC-SU, zal omstreeks 2021 een prachtig resultaat aan de samenleving worden gepresenteerd.

Dit rapport wordt volledig gefinancierd door de IsDB en de openbare internationale aanbestedingen zullen rond het einde 2017 van dit jaar aanvangen. Men is druk bezig met de voorbereidingen! -Ondertussen zullen in de aanloop naar het nieuwe ziekenhuis, het Beddenhuis en de afdelingen ICU en OK worden gerenoveerd.

De afronding van ”de instandhouding” is gepland voor 2018. Ook hiervoor zijn de fondsen beschikbaar en is voorzien in een professionele projectaanpak onder leiding van de PMU.

-Meer dan 20 andere belangrijke bouwprojecten zijn afgerond zoals de PICU en de NICU van ons Kindergeneeskunde Centrum (APCS) en de vernieuwing van de 50 jaar oude elektra (hoofd) bekabeling.

• Binnen onze financiele taken zijn aansprekende vorderingen geboekt, waaronder het inlopen van de achterstand in door de CLAD- goedgekeurde jaarverslagen van 2002 tot en met 2015.

• Wij zijn er trots op dat wij ondanks het wegvallen van de Overheid suppleties per 1 januari 2014, erin geslaagd zijn om het exploitatietekort van SRD 125 miljoen in 2012 terug te brengen naar SRD 25 miljoen in 2015.

• Het introduceren van de uitermate belangrijke afdeling Zorgtechnologie, die op een professionele wijze het ziekenhuis substantie le kosten heeft bespaard en de investeringen in medische apparatuur heeft helpen waarborgen.

• Ook de afdeling Vastgoed onder leiding van een stedenbouwkundige heeft het gepresteerd om in nauwe samenwerking met onze Technische Dienst, de ruim 70 AZP-gebouwen heel goed onder controle te krijgen qua beheer en onderhoud. Beide afdelingen zijn samen actief bezig met het doorvoeren van renovatieprojecten en nieuwbouw.

• Wij zijn van 1 naar 12 (ISO en HACCP) gecertificeerde afdelingen gegaan met 5 volgende in voorbereiding. Mede hierdoor kunnen wij een consistent kwaliteits- en veiligheidsbeleid garanderen.

• Met de nieuwe afdeling Patie nten Service “Hoe kan ik U helpen”, is inhoud gegeven aan de transformatie van patiëntbehandeling naar een meer klantvriendelijke benadering.

Het zou te ver voeren om op alle geboekte resultaten en andere afdelingen verder in te gaan en ik verwijs gemakshalve naar het overdrachtsdocument ”SP 2013 – februari 2017, realisaties gezondmaking/ herstructurering en besparingen’’.

Deze resultaten zouden niet mogelijk zijn geweest zonder uw ondersteuning, inzet, ijver en doorzettingsvermogen, maar bovenal roem ik uw passie voor ons ziekenhuis en de bereidheid om als e e n hecht AZP team te werken aan een betere toekomst en een nieuwe AMC-SU horizon.

In het bijzonder memoreer ik, zonder andere collega’s daarbij te kort te willen doen, de evenwichtige en constructieve samenwerking met de Vakbond, in het bijzonder de heer Blackson, het Medisch Stafbestuur en mijn mede-directieleden Lindy Liauw Kie Fa, Medisch directeur en Claudia Redan, Financieel directeur alsmede het verpleegkundig directoraat.

Er zijn nog vele uitdagingen op weg naar de realisatie van ons AMC-SU. Met de doorgevoerde kostenbesparingen hebben wij een moedgevende stap in de goede richting gezet.

De kostenbesparingen alleen zijn geen garantie voor duurzaam financieel herstel; de laatste aanpassingen van onze tarieven dateren alweer van 3,5 jaar geleden.

Het afronden van een marktconform tarievenstelsel is vooralsnog niet gerealiseerd en is een absolute must voor duurzaam herstel van onze financiële positie en daarmee voor waarborging van hoogwaardige topklinische en specialistische gezondheidszorg in het AZP ten behoeve van de gehele Surinaamse gemeenschap.

De minister van Volksgezondheid heeft inmiddels actief de leiding genomen in het noodzakelijke veranderingsproces dat moet leiden tot structurele oplossingen”.(GFC)