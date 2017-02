‘Bloedtest kan uitwijzen of iemand Parkinson heeft’

🕔 10.feb 2017

Uit een simpele bloedtest kan blijken of iemand lijdt aan Parkinson, hebben Zweedse onderzoekers ontdekt.

De bevindingen van de onderzoekers van de Zweedse Lund-universiteit zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology.

In het vroege stadium van de ziekte kan vaak nog niet met uitsluitsel worden bepaald of de patiënt aan Parkinson lijdt, of dat het gaat om een vergelijkbare, maar minder vaak voorkomende ziekte. Daarom is er gezocht naar bepaalde biomarkers, indicatoren die kunnen aangeven of het inderdaad om Parkinson gaat.

Wanneer zenuwcellen afsterven, kan er in ruggenmergvocht een toegenomen hoeveelheid van een bepaald zenuweiwit worden waargenomen, wat een indicator is van Parkinson. De ontwikkelde bloedtest kan uitwijzen of dit eiwit in toegenomen mate op te sporen is.(NU.nl)