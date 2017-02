Boothouders Albina tegen nieuwe aanmeerlocatie

🕔 03.feb 2017

Boothouders die de oversteek Albina-St.Laurent onderhouden, zijn tegen maatregelen van de overheid om één aanmeerhaven te hanteren. Zij zijn bezig met een petitie die de komende week aangeboden zal worden aan de districtscommissaris van Marowijne.

Bij wet is vastgesteld dat er maar één haven op Albina is, waar de controle op in- en uitvoer van personen en goederen moeten plaats vinden. Dit betekent dat alle boten bij de haven (veersteiger) moeten aanmeren.

Op 12 januari 2017 heeft de bestuurdienst van Marowijne in samenwerking met TCT in Albina, onder leiding van Districtscommissaris Freddy Daniël vergaderd met de boothouders. Dit in het kader van ordening boot verkeer oversteek Albina-St.Laurent.

Daniël heeft aangehaald dat het verboden zal worden voor boten om de oversteek te doen zonder een geldige vergunning van MAS.

De nieuwe maatregelen gaan 1 maart 2017 in.(GFC)