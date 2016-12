Britten steeds ongeloviger vanwege terroristen en verkiezingen

🕔 24.dec 2016

Steeds minder mensen geloven in een God. Dat blijkt uit een recente enquête in Engeland.

Terrorisme, de verkiezing van controversiële politici en de dood van geliefde beroemdheden maken dat velen zijn gaan twijfelen aan het bestaan van een Opperwezen.

28% van de Britten geeft nu aan ongelovig te zijn. Atheïsme ging van 33 naar 38%, en het aantal agnosten bleef stabiel op 20%.

In 1991 geloofde nog de helft van de Britten ergens in. In 2008 was dat afgenomen tot 35%.

15% van de bevolking was in 2011 atheïst, vier jaren later was dat al een kwart van het volk.