🕔 09.feb 2017

De Britse regering komt terug op een belofte om 3000 gevluchte Syrische kinderen op te nemen. Groot-Brittannië neemt nu nog maar 350 vluchtelingetjes op.

Minister Robert Goodwill van Immigratie bevestigde woensdag dat Groot-Brittannië vanaf eind februari geen niet-begeleide Syrische vluchtelingenkinderen meer opneemt.

Turning our backs on some of the most vulnerable people on earth is shameful but sadly expected by the Conservatives https://t.co/0hwotXfr0E

— Jeremy Corbyn MP (@jeremycorbyn) 8 februari 2017