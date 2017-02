Brug over Mozeskreek gesloten

🕔 04.feb 2017

In verband met instortingsgevaar van de brug over de Mozeskreek in het Kabalebo gebied, is de brug per direct geheel afgesloten voor alle verkeer boven 2 ton. Dit laat het ministerie van Openbare Werken(OW) weten in een bericht.

De afdeling Bruggen van het ministerie zal samen met een aannemer de schade herstellen.

Aan de weggebruikers wordt gevraagd de tijdelijke, gewijzigde verkeerssituatie en de aanwijzingen van de werkers stipt op te volgen.

Het ministerie vraagt om begrip en probeert het ongerief tot een minimum te beperken.(GFC)