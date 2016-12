Buckingham Palace: Elizabeth leeft!

🕔 31.dec 2016

Koningin Elizabeth II leeft. Buckingham Palace was vrijdag genoodzaakt de sterke geruchten van het verscheiden van de majesteit tegen te spreken.

Donderdag was op een fake BBC-twitteraccount getweet dat Elizabeth was overleden op de leeftijd van 90 jaar. Het account is inmiddels verwijderd.

Looks like a fake BBC account reporting that the queen is dead pic.twitter.com/kVKYucUv88 — Anthony Cheung (@AWMCheung) 29 december 2016

Het nieuws deed online razendsnel de ronde. Buckingham Palace liet vrijdag weten dat de koningin niet was overleden, maar herstellende was van een zware verkoudheid.

Hare majesteit was vanwege haar ziekte voor het eerst in 30 jaren niet aanwezig bij de kerkdienst in Sandringham op kerstdag.