‘Dader kerstmarkt was crimineel, geen terrorist’

🕔 24.dec 2016

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde aan dat zij de uitzettingsprocedures voor afgewezen Tunesische asielzoekers zal versnellen. De aankondiging kwam kort nadat een Tunesiër vermoedelijk een aanslag had gepleegd op een Berlijnse kerstmarkt.

Merkel gaf aan dat zij de Tunesische president te kennen had gegeven “dat wij de deportatieprocedure behoorlijk moeten versnellen en het aantal mensen dat teruggestuurd wordt, moeten verhogen.”

Zij benadrukte ook dat de regering wetswijzigingen zal invoeren om de nationale veiligheid te verhogen.

Het Engelse dagblad The Mirror spreekt tegen dat Anis Amri, de Tunesier die als vermoedelijke aanslagpleger werd doodgeschoten, een vluchteling was.

Volgens de krant was Amri gewoon een ontspoorde jonge man die in Tunesië, Italië en Duitsland veelvuldig met de politie in aanraking was gekomen voor diefstallen.

Hij werd in augustus gearresteerd voor een klein vergrijp, maar kon niet uitgezet worden naar Tunesië omdat hij geen paspoort had en dat land geen haast maakte hem één te verschaffen.

In 2010 had hij een vrachtwagen gestolen in Tunesie, en op 21 december deed hij hetzelfde in Duitsland. Omstreeks 8 uur ’s avonds reed hij met de vrachtwagen in op het publiek op de kerstmarkt.

Een crimineel, concludeert The Mirror, maar geen terrorist.