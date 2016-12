‘Dankzij Armulov leeft mijn zoon nog’

🕔 23.dec 2016

“Hij had geen anus en zou het niet halen. Door de kinderarts werd hij aangemeld en dankzij het kordate optreden van de Stichting Staatsziekenfonds en de Geneeskundige Commissie van het Ministerie van Volksgezondheid is hij nu kerngezond.”

Emotioneel, maar vooral dankbaar, doet Lydia Hoogdorp elf jaar na dato haar getuigenis.

Haar zoon is in 2005 via de Armulov-regeling naar Bogota, Colombia, uitgezonden voor een levensreddende operatie.

Samen met ruim tachtig andere voormalige patiënten en hun begeleiders is Hoogdorp ingegaan op het initiatief van het SZF om een reünie te organiseren voor allen die vanaf het jaar 2000 zijn uitgezonden via de RLA-/Armulov-regeling.

Dankbaarheid is dan ook de emotie die op dinsdag 21 december 2016 als een rode draad liep door de verschillende toespraken tijdens het diner dat de genodigden door het SZF werd aangeboden.

De redenen van uitzending zijn uiteenlopend: van een gecompliceerde beenbreuk na een zware aanrijding tot levensbedreigende hartaandoeningen. Voor SZF-directeur Rick Kromodihardjo is het een voorrecht dat hij de groep mag toespreken.

“We willen weten hoe het u is vergaan, nadat u uit Colombia, en sommigen uit Cuba of Nederland, bent teruggekeerd. Ik kan mij alleen maar een voorstelling maken van het dal waar u doorheen moet zijn gegaan. Maar ik kan wel getuigen dat u nu hier bent, kunt lachen en participeren in een diner. Dat is waar het ons om gaat.” Kromodiharjo bracht bijzondere dank uit aan de artsen Mildred Lie Hon Fong en Rinia Codfried-Kranenburg die aan de wieg van deze uitzendingen hebben gestaan. “Op hun arbeid kunnen wij nu voortborduren en verder bouwen aan deze regeling.”

En inderdaad zijn er plannen om de Armulov-regeling verder vorm te geven. Eerder deze maand is in dat kader een delegatie van het SZF, het Ministerie van Volksgezondheid en de Geneeskundige Commissie naar Bucaramanga, Colombia, afgereisd om te onderhandelen met een gerenommeerde ziekeninstelling.

De samenwerking met Colombia is niet nieuw; vanaf 2005 worden patiënten uitgestuurd naar Bogota, nadat onder leiding van de artsen Lie Hon Fong en Codfried-Kranenburg een groep specialisten is afgereisd om er de kwaliteit van de geneeskundige zorg te beoordelen.

Het SZF kreeg in 1981 bij beschikking de opdracht van de ministers van Financiën en Volksgezondheid om de Regeling Laag-frequente Aandoeningen (RLA), nu Armulov, uit te voeren.

Armulov-hoofd Hasrat, die dit bevestigt, zei in zijn toespraak dat de genodigden het bewijs zijn dat het mogelijk is samen iets te bereiken met steun en politieke wil van de overheid.

Sandhya Samoedj, voorzitter van de Geneeskundige Commissie, gaf aan dat het werk van de commissie niet altijd makkelijk is. Het is nu eenmaal een gegeven dat niet elke aanvraag kan worden goedgekeurd. Toch is ze blij zoveel ex-patiënten in blakende gezondheid terug te zien, terwijl ze ook kennis draagt van het feit dat anderen goed herstellende zijn van hun uitzending.

Minister Pengel die tot slot een kort woord richtte tot de aanwezigen, greep terug naar zijn eerste dagen op de stoel van Volksgezondheid.

“Als vertegenwoordiger van de regering denken we voortdurend na over hoe we het beter kunnen maken. Toen ik pas minister was en de eerste documenten doornam en steeds het woord Armulov tegenkwam, bleef inderdaad het ‘lov’ gedeelte eerder hangen dan de lettergrepen Armu. Want het is liefdewerk dat door het SZF verricht wordt. Gezondheid is niet te koop. Wanneer je ergens doorheen bent gegaan, krijgt dit begrip direct een heel andere dimensie. Voor het eerst maak ik het mee dat een zorgverzekeraar zich ontfermt over de patiënten en iets dergelijks organiseert.” Dit wordt ook beaamd door Kromodihardjo.(GFC)