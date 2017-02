Dat is niet mijn pakkie-an: Maleis bijna onherkenbaar ingeburgerd in Nederlands

U bent vast wel eens met iemand ergens over aan het bakkeleien geweest. Misschien heeft u daarvoor – of erna – lopen banjeren. In beide gevallen werd uw gedrag beschreven in woorden die afkomstig zijn uit het Maleis.

Er is veel uitwisseling tussen het Maleis, later het Indonesisch en in mindere mate het Javaans, en de Nederlandse taal.

Sommige woorden zijn zo ingeburgerd, dat wij ze zelfs niet meer herkennen als afkomstig uit Indonesië.

‘Amper’, bijvoorbeeld, of: ‘pakkie-an’. En u kent vast wel meerdere ‘gladjakkers’ in uw omgeving, die niet zelden ‘branieschoppers’ zijn.

Of ‘piekeren’, wat u vast wel eens heeft gedaan, zelfs al bent u nog zo ‘pienter’.

Het was een korte opsomming, maar wij hopen dat u er senang mee bent. Zo niet, maakt u dan alstublieft niet teveel soesa.