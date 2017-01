🕔 12.jan 2017

Polen probeert een zetel te veroveren in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Witold Waszczykowski, toog daarom naar New York waar hij naast de nieuwe VN-secretaris generaal Antonio Guteres ook onder andere de BuZa-minister van San Escobar ontmoette.

Hij had steun gezocht bij vertegenwoordigers van andere landen, vertelde hij tijdens een ontmoeting met de pers. Bij die van Belize, bijvoorbeeld, maar ook bij de afgevaardigde van San Escobar.

San Escobar? Ja, een land in het Caribisch Gebied, legde Waszczykowski uit.

De journalisten, toch vaak mensen met een redelijk goede algemene ontwikkeling, snapten er niet veel van. Ook de kaart bracht geen antwoord. Het land bestaat namelijk niet.

Na een lange speurtocht besloten zij dat de minister mogelijk het eiland St. Kitts and Nevis bedoelde – dat heet in het Spaans namelijk San Cristóbal y Nieves.

Waszczykowski werd online flink op de korrel genomen voor deze variant van ‘de nieuwe kleren van de keizer’. Op Facebook opende een grappenmaker een officieel uitziende ‘overheidspagina’ van het ‘Ministerie van Informatie van de Democratische Volksrepubliek San Escobar’.

After talks with FM #Waszczykowski the People’s Democratic Republic of #SanEscobar fully supports Poland’s candidacy to the Security Council

— San Escobar (@rpdsanescobar) 10 januari 2017