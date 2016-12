De rode haan kraaide tweemaal vrijdag; meer dan 30 personen dakloos

🕔 31.dec 2016

Vrijdagmiddag werd omstreeks 12:25 uur melding gedaan van een woningbrand op de hoek van de Flora- en Jamaludinstraat.

Het pand, dat in hout was opgetrokken, stond bij aankomst van de brandweer al in lichterlaaie.

De brandweer van post Geyersvlijt had de brand na ongeveer 10 minuten onder controle. De woning werd door 9 mensen bewoond, waaronder 7 kinderen.

Na onderzoek is gebleken dat de kinderen zonder toezicht op het erf een ‘potje’ probeerden te stoken. Een 12 – jarige ging op gegeven moment in de woonkamer om brandstof te halen toen hij te dichtbij met een brandende aansteker de brandstof in een openstaande fles naderde.

De fles kwam met brandende inhoud in de woonkamer te vallen. De woning en inboedel zijn totaal in de vlammen opgegaan.

De woning was niet tegen brand verzekerd.

Omstreeks 14:32 uur was het weer ‘raak’ toen er melding van een woningbrand aan de Anton de Komstraat 13 werd gedaan.

Vier panden zijn afgebrand, terwijl één zware schroeischade heeft opgelopen.

Een manspersoon van middelbare leeftijd raakte gewond toen hij van de bovenverdieping van pand 13, een pension, naar beneden sprong om de vlammenzee te ontvluchten.

Hij werd per ontboden ambulance naar de Spoed Eisende Hulp vervoerd.

Vijf brandweerlieden moesten vanwege ademhalingsproblemen, eveneens worden afgevoerd, meldt het Korps Brandweer.(GFC)