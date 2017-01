DJ C Futego brengt pittige videoclip bij haar track ‘Real’ uit

🕔 02.jan 2017

De Surinaamse DJ en producer C Futego heeft een videoclip voor haar track “Real” uitgebracht. In de videoclip speelt danseres Nicole Brakke de hoofdrol. Precies een jaar terug lanceerde zij de videoclip voor de track “The Heat”.

De DJ is van mening dat in videoclips vrouwen vaak seksistisch worden neergezet en zij wil met ‘Real’ laten zien dat het ook anders kan. De vrouwelijke kracht en schoonheid staan centraal in deze zwoele clip. Brigitte Gummels-Hilversum en Lorenzo ‘Lenz’ Castillion zijn verantwoordelijk voor de choreografie. Regie lag in handen van Kevin Headley.

C Futego wil met de clip een ieder motiveren om zijn of haar passie achterna te gaan. Alles is mogelijk is zolang je maar in jezelf gelooft en natuurlijk er hard voor werkt. “Iedereen is op de wereld gezet met een uniek talent. Als je jouw passie volgt, kan je de wereld veroveren en een stempel achterlaten.”

C Futego, die een grote passie heeft voor muziek, is elke zaterdagavond te horen op Radio 10 van 23.00u – 00.00 uur tijdens haar programma Voltz FM. Hierbij kan de luisteraar een uur lang luisteren naar de echte C Futego sound: een dj mix van haar favoriete nummers. Daarnaast biedt zij ook een platform voor jonge producers.

Producers kunnen hun muziek mailen cfutego@gmail.com , waarvan vervolgens de beste tracks zullen worden gedraaid tijdens het programma.

De clip is te zien via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=hBuBuLgiYqc

(GFC)