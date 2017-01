DNA-voorzitter Simons ontvangt samenwerkende schoolbesturen

🕔 25.jan 2017

De samenwerkende schoolbesturen van het Voortgezet Onderwijs op Senioren niveau (vos) zijn op dinsdag 24 januari ontvangen door de voorzitter van De Nationale Assemblée(DNA), Jennifer Geerlings-Simons. De groep heeft op eigen verzoek een gesprek aangevraagd met de parlementsvoorzitter.

De staking van de leraren baart zorgen en zij vragen zich af hoe de achterstand wordt ingelopen, omdat scholieren het kind van de rekening worden, schrijft DNA.

De DNA-voorzitter heeft haar bezorgdheid en die van het parlement kenbaar gemaakt aan de scholieren. Simons is net als de schoolgaanden voorstander van normalisatie van het onderwijsproces. Reorganisatie van het onderwijs met een betere positie voor leerkrachten is gewenst. Echter wijst zij erop dat teveel geld pompen in de samenleving gevolgen kan hebben voor de economie.

Eerder is door tussenkomst van het parlement het dialoog tussen de regering en de stakende onderwijsbonden op gang gekomen. De gesprekken hebben nog niet ertoe geleid dat onderwijzers de lessen hervatten.

De parlementsvoorzitter vindt dat reorganisatie van het onderwijs nodig is met betere ontwikkelingskansen voor leraren. Al tientallen jaren proberen leraren middels stakingen te strijden voor een betere positie, maar geen enkele staking heeft tot nu toe geleid tot reorganisatie van het onderwijs.

Het is volgens Simons een uitdaging om in deze crisisperiode een structurele oplossing te brengen in dit vraagstuk.

De schoolbesturen hebben studenten voor vandaag opgeroepen om te protesteren. Dit was dinsdag ook het geval, maar slechts enkele studenten gaven gehoor aan de oproep. Zij moesten zich massaal aanmelden bij de Times Mall.(GFC)