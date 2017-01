Duterte: ‘Priesters die jongetjes molesteren, moeten niet zeuren’

🕔 23.jan 2017

“Jullie hebben erom gevraagd!”, zei de Filipijnse president Rodrigo Duterte tijdens een toespraak tot net gepromoveerde politie-agenten in de stad Malacañan.

‘Jullie’, dat waren de katholieke priesters en bisschoppen die het hadden gewaagd kritiek te hebben op zijn oorlog tegen drugs.

“Jullie willen het over mij hebben, dan zal ik het over jullie hebben. Waarom? Wanneer jullie fouten maken is dat okay, maar wanneer wij dat doen, is dat niet okay?” vroeg Duterte retorisch.

Duterte had in 2015 onthuld dat hij als jongen seksueel was betast door een inmiddels overleden priester die hij bij naam noemde.

“Als jullie een confrontatie willen, dan krijgen jullie een confrontatie. Jullie kunnen niet eens gerechtigheid geven aan de kleine jongens die jullie hebben gemolesteerd.”

“Jullie hebben niet het morele overwicht om mij de les te lezen. Heiligheid van het leven? Geniet van wat je waard bent”, citeerde de Philippine Star.