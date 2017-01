e-Love levert nog steeds miljoenen op

🕔 24.jan 2017

Het is bijna ongelooflijk, maar het komt nog steeds voor: mensen die verliefd worden op iemand die zij online ontmoetten, alleen van een computerscherm kennen, en daar enorme bedragen aan kwijtraken.

Onvoorstelbaar, omdat op datzelfde internet ontelbare verhalen en ditto waarschuwingen circuleren: een patroon zou dus snel herkend moeten worden, zou men denken.

Het National Fraud Intelligence Bureau in Engeland telde alleen al in 2016 3889 Britten die slachtoffer waren geworden van ‘liefdesfraude’.

De buit was al opgelopen tot bijna 50 miljoen Amerikaanse dollars.

Nancy en Marcelo

Neem bijvoorbeeld het geval van ‘Nancy’. Na haar scheiding ontmoette de alleenstaande moeder ‘Marcelo”, een Italiaan uit Manchester die in Turkije werkte.

De liefde ontvlamde, gepassioneerde teksten vlogen bijna het klokje rond door cyberspace, tot het noodlot toesloeg voor Marcelo.

Hij was beroofd in Turkije, kon zijn medewerkers niet uitbetalen, zijn zoon lag in het ziekenhuis en moest dringend worden geopereerd – of Nancy misschien…?

Van het een kwam het ander: dokterskosten, voedsel, de huur, belastingen.

Bij 50.000 pond sterling begon Nancy zich af te vragen of er misschien iets niet helemaal goed zat en nu, nadat zij meer dan 300.000 pond naar haar Engelse Italiaan in Turkije heeft gestuurd, is zij praktisch bankroet.

Toegepaste psychologie

Het geval van Nancy lijkt schokkend, maar is pinda’s vergeleken bij de Braziliaanse bankdirecteur Nelson Sakaguchi die 242 miljoen Amerikaanse dollars overmaakte naar een Nigeriaan: Emmanuel Nwude, een beruchte oplichter en voormalig directeur van de Union Bank of Nigeria.

Het geld was afkomstig van Nelsons baas, de Banco Noroeste Brazil, die door Nelsons vrijgevigheid failliet ging.

De daders zijn moeilijk te pakken, zeggen de fraudediensten; de Marcelo’s zitten in West-Afrika, Oost-Europa, of gewoon in Amsterdam.

De slachtoffers zijn geen domme sukkels, zegt professor Monica Whitty. Zij is internetpsycholoog aan de Universiteit van Leicester.

De criminelen gaan geraffineerd te werk, legt zij uit. De slachtoffers worden continu bewerkt: ’s morgens, ’s middags, ‘s avonds. Zij worden ’s nachts uit hun slaap gehouden, tot zij voldoende murw gemaakt zijn om naar de dichtstbijzijnde Western Union te gaan.