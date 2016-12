Ebolavaccin met 100% effectiviteit

🕔 25.dec 2016

Een team onder leiding van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat een experimenteel ebolavaccin volledige bescherming biedt tegen het dodelijke virus.

De bevindingen van de onderzoekers werden vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Ebola werd voor het eerst in 1976 in Soedan en Zaïre gedocumenteerd. Daarna stak de ziekte nagenoeg ieder jaar de kop op in verschillende Afrikaanse landen.

Het ging echter altijd om kleine uitbraken, waardoor het moeilijk was vaccins behoorlijk te testen.

In 2013 was de eerste grote uitbraak, met 28.000 besmettingen en 11.000 doden in Guinee, Sierra Leone en Liberia. Pas toen kwam de ontwikkeling van vaccins op gang.

Het vaccin dat in The Lancet wordt beschreven is ontwikkeld door de Public Health Agency of Canada die het in licentie gaf aan NewLink Genetics.

De licentie werd overgekocht door farmareus Merck & Co, die het vaccin in productie nam.

Voor het vaccin wordt gebruik gemaakt van een virus dat alleen bij dieren voorkomt en onschadelijk is voor mensen. Dit virus wordt ‘besmet’ met een klein stukje ebola-DNA om een immuunrespons op te wekken.

Ebola is niet erg besmettelijk. Het virus kan alleen worden overgebracht door rechtstreeks contact met lichaamsvloeistoffen van iemand die niet alleen is besmet, maar ook reeds de ziekteverschijnselen vertoont.