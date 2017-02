Eerste steenlegging West Leisure Hotel & Aqualand

🕔 08.feb 2017

Wie de afgelopen maanden naar Colakreek in het district Para is gereden, zal de bedrijvigheid op het terrein ernaast wellicht zijn opgevallen. Die drukke werkzaamheden leiden allemaal één groter doel: de realisatie van een gigantisch project, waarin de bouw van een airport hotel en een reusachtig attractiepark zijn opgenomen.

Op zondag 5 februari vond de eerste steenlegging van het West Leisure Hotel NV plaats, alsook die van attractiepark Aqualand NV.

De behoefte aan een airporthotel is er zeker, zegt Cyril Soeri, financieel adviseur bij het accountantskantoor Tjon A Hung Consulting NV, tevens schrijver van het businessplan van dit project.

Het airport hotel en attractiepark zijn 5 km verwijderd van de luchthaven te Zanderij. Door partnerschappen aan te gaan wil het management van West Leisure Hotel en Aqualand de realisatie van het project sneller doen verlopen.

Verdiencapaciteit

Op dit moment is reeds USD 1 miljoen geïnvesteerd, waarmee een gebied van ruim 45 hectare groot wordt ontbost, begrensd en bouwrijp gemaakt. Ook zijn er al een aantal vakantiehuizen, moderne cabana’s en sanitaire voorzieningen opgezet.

In het project zijn verder opgenomen zwembaden, meren, fruit- en vogelparken. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld een vakantiehuis te kopen, die zij ongeveer drie maanden van het jaar mogen bewonen.

De overige maanden van het jaar zullen de vakantiehuizen door het management van West Leisure Hotel en Aqualand voor de eigenaren worden verhuurd, om zodoende de eigenaren van inkomsten te verzekeren.

Soeri zei in een eerder stadium aan belangstellenden dat grond in Suriname alleen maar in waarde blijft stijgen. Dat maakt de aankoop van een vakantiehuis op zich een goede belegging. “De bedoeling is dat er inzage wordt gegeven in wat er wordt gereserveerd per vakantievilla, wat het makkelijker te controleren maakt”, hield hij aanwezigen voor.

Voorts stelde hij dat met de aankoop van een vakantiewoning niet slechts een gebouw, maar een stukje verdiencapaciteit wordt gekocht.

Doorverdienen

Een vakantiehuis kost euro 65.000. Soeri rekende uit dat op jaarbasis 3 tot 7% verdiend kan worden, maar dat is op basis van tenminste één dag per week verhuren. “Het park moet wel in een heel slechte staat zijn als we maar één dag per week verhuren. Wij zijn uitgegaan van een bezettingsgraad van drie tot vier dagen die je kan verhuren, dus ongeveer 60%, en dan zou het rendement per jaar gemiddeld 22% moeten zijn. De terugverdientijd bedraagt ongeveer zes jaren. En eigenlijk kun je doorverdienen tot onbepaalde tijd, het is niet gelimiteerd”, aldus Soeri.

Het project biedt op dit moment werkgelegenheid aan ruim 30 personen, maar zal uiteindelijk aan minstens honderd mensen een baan kunnen bieden. Voor Para zal dit een enorme boost betekenen. Belangstellenden worden in de gelegenheid gesteld aandelen te kopen.

Er zijn twee soorten aandelen te koop: van USD 100 per aandeel voor individuen en van USD 3000 per aandeel voor bedrijven.

Tjon A Hung Consulting NV is belast met de administratieve toezicht op onder meer de verhuren van de vakantiehuisjes en de aandelenemissies, terwijl notaris Merildo Sanrochman de nodige notariële procedures afhandelt.

Directeur van Aqualand, dat kantoor houdt aan de Leysweg, is Abigail Lie A Kwie. Er is reeds gesproken met pensioenfondsen, beleggingsfondsen en andere belangstellenden over dit project. Inmiddels zijn er al een aantal vakantiehuizen verkocht.(GFC)