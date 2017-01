Elektrische hondenhalsband kopen? Probeer hem eerst zelf!

🕔 27.jan 2017

Een hondentrainer bedacht een schokkende manier om duidelijk te maken waarom hij vindt dat de elektrische halsband voor honden verboden moet worden: hij deed er zelf een om.

Vervolgens liet hij live op Facebook zien wat er gebeurt wanneer de elektrische schokken door een lichaam gaan.

De halsband die hij gebruikte, heeft 10 instellingen met oplopende intensiteit van de elektrische schok. David Pitbladdo uit Schotland demonstreerde elke stand, tot en met de hoogste.

Op de live video is te zien hoe hij de controle over zijn lichaam verliest naarmate de schokken krachtiger worden. Later vertelde hij dat zijn vermogen om zich te concentreren steeds meer afnam.

“Iedereen die zo’n halsband wil kopen voor zijn hond, zou eerst zelf zoiets moeten dragen om te begrijpen wat je je hond aandoet”, zegt hij.

De elektrische halsband is in een aantal landen verboden maar in het Verenigd Koninkrijk, waar hij woont, is hij nog toegestaan.