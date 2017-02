Energievoorziening Moengo fors verbeterd

De opwekkingscapaciteit ten behoeve van de energievoorziening in het gebied Moengo is vanaf zondagochtend omstreeks 04:30 uur fors verbeterd.

In de centrale is de installatie van een nieuwe opwekunit met een capaciteit van 1 MW met succes afgerond. Met behulp van deze opwekunit is de stroomvoorziening sterk verbeterd en verzekerd.

De Energiebedrijven Suriname(EBS) zal nu werken aan de verdere versterking en vergroting van de opwekcapaciteit aldaar. Het opgesteld vermogen is namelijk nagenoeg gelijk aan het maximale verbruik van de voorziening in Moengo.

Aan de bewoners wordt gevraagd om de komende tijd toch nog zuinig om te gaan met elektriciteit, daar de reserve capaciteit nog niet ter beschikking is.

Verder moeten de bewoners nog rekenen op korte onderbrekingen in verband met mogelijke afstel- en onderhoudswerkzaamheden.

Deze zullen voornamelijk in de ochtenduren plaatsvinden en van korte duur zijn.

EBS doet daarom een beroep op de gemeenschap om vooral tijdens de piekuren (07:00 uur – 14:00 uur en 18:00 uur – 00:00 uur) extra zuinig om te gaan met de beschikbare elektriciteit.

“Wij vragen de medewerking van de Moengonezen om het energieverbruik de komende tijd te beheersen, terwijl er gewerkt wordt aan de versterking van ons opwekstation aldaar”, aldus het bedrijf.

Foto: De nieuwe CAT opwekunit die zondagochtend in gebruik is genomen in de centrale te Moengo.(GFC)