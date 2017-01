🕔 30.jan 2017

“Wij moeten een ferme dialoog aangaan met de nieuwe Amerikaanse regering, die heeft laten zien dat hij zijn eigen aanpak heeft voor de problemen waar wij allemaal mee te maken hebben.”

Ferme woorden van François Hollande, de Franse president, op een bijeenkomst zaterdag van Zuid-Europese EU-leiders in Portugal.

Hij vindt dat de EU niet mag zwijgen wanneer Trump steun uitspreekt voor de Brexit of wanneer hij vluchtelingen de toegang tot de VS ontzegt.

Zijn woorden werden onmiddellijk getemperd door Theresa May, de Britse premier, die zuinigjes zei dat “hoewel Londen het niet eens is met het decreet, de immigratiepolitiek van de VS een zaak is van zijn eigen regering”.

Haar minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, zei in een tweet dat het verdeeldheid creëert en verkeerd is om te stigmatiseren vanwege iemands nationaliteit.

We will protect the rights and freedoms of UK nationals home and abroad. Divisive and wrong to stigmatise because of nationality

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 29 januari 2017