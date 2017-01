Ex-Jeugdparlementariër Dors: laat het NJP met rust

“Laat het NJP met rust. Niet wanneer het jullie lukt om de overhand te hebben in het Jeugdparlement is het NJP goed, maar wanneer ze een ander standpunt innemen, zijn ze niet goed”, luidt de reactie van ex-Jeugdparlementariër Regillio Dors van Nickerie.

Hij reageert hiermee op het bericht van JongDoe over het besluit van het NJP om de BvL/ALS en de regering voor het gerecht te slepen.

Het Jeugdparlement is volgens Dors het orgaan bij uitstek als het gaat om jongerenbelangen die behartigd moeten worden.

Dors:”We moeten geen vreemde in Jeruzalem spelen door te doen alsof wij niet weten dat het instituut sinds haar ontstaan wordt beïnvloed door partijpolitiek. Het Jeugdparlement is administratief ondergebracht bij het ministerie van Sport – en Jeugdzaken. Eerder viel het instituut onder het ministerie van Onderwijs.

Met betrekking tot de herwaardering ben ik van mening dat wij allen hebben gefaald. “Sinds ik op de lagere school zat hoorde ik mijn leerkracht zeggen dat ze ondergewaardeerd was. Wat heeft men decennialang gedaan om de positie van deze groep te verbeteren? Niks en nogmaals niks”.

De politie partij DOE heeft ook deelgenomen aan de verkiezingen en is ook gaan samenwerken met regering Bouterse – Adhin. En nergens heb ik gehoord dat jullie opkwamen voor de leerkrachten. Was de integriteit van DOE niet in gevaar toen?

Als ex – Jeugdparlementariër van Suriname kan ik niet met lede ogen toestaan dat het instituut wordt beklad. Inderdaad heeft het huidig Jeugdparlement steken laten vallen. Jongeren mogen fouten maken, zodat ze het beter kunnen doen.

Het NJP is een orgaan voor alle jongeren van Suriname, ongeacht partij, kleur of ras.

Ik zou het echt op prijs stellen indien JongDOE zou aangeven dat het instituut versterkt moet worden, zodat het beter kan functioneren.

Trots ben ik niet op het Jeugdparlement dat straks zal afzwaaien, maar boos ben ik ook niet op ze. Deze jongeren moeten heel veel ontberen.

“Waarom pleit JongDOE niet voor een eigen budget voor het NJP? Jullie zaten in de regering; wat was jullie bijdrage bij de besluitvorming over het ministerie dat jullie onder jullie beheer kregen?

Waarom heeft JongDOE toen niet gepleit voor het ministerie van Onderwijs? Waarom was de keuze NH? Of was het een ‘take it or leave it deal’ met president Bouterse tijdens de onderhandelingen?

De NJP-verkiezingen staan voor de deur en haast alle politieke partijen zijn bezig om vanuit hun partij jongeren voor te dragen om deel te nemen aan de komende verkiezingen.

Heeft JongDOE geen kandidaten voorgedragen? Het is makkelijk om aan de kant te staan en te schreeuwen hoe dingen beter kunnen”, aldus Dors.(GFC)