🕔 30.dec 2016

Een vrouw in de Amerikaanse stad Muncie (Indiana) nam een doos mee naar haar werk waarin volgens haar een cadeautje zat. Bij het openen bleek echter dat in de doos twee pijpbommen zaten.

Volgens de vrouw moest het “geschenk” afkomstig zijn van haar ex-vriend. Die had gedreigd haar met de schoolbus die zij bestuurde, op te blazen.

This is Lionel Mackey – the man that police say sent an explosive device to to his ex girlfriend in Muncie. pic.twitter.com/FZIUGVK8k0

Een explosieveneenheid van de politie bracht de projectielen gecontroleerd tot ontploffing.

In de woning van de voormalige vriend werd materiaal aangetroffen waar een bom mee zou kunnen worden gemaakt.

De man ontkent de bommen te hebben gestuurd en beweert dat de vrouw de zaak heeft opgezet.

Lionel Mackey on his way to jail tonight. He tells us he was framed by his ex-girlfriend and says he did NOT send an explosive. pic.twitter.com/HGIeDhB23y

— Alexis McAdams (@AlexisMcAdamsTV) 29 december 2016