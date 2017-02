🕔 02.feb 2017

Twee Amerikaanse F-16 gevechtsvliegtuigen bombardeerden tijdens een oefening boven New Mexico hun eigen collega’s op de grond. Er vielen twee slachtoffers.

The two victims were apparently part of the ground crew because the statement says the F-16 pilots were unharmed. https://t.co/oP0zx5eY85

— 7 Eyewitness News (@WKBW) 1 februari 2017