Foutje: politie tasert eigen adviseur

🕔 21.jan 2017

De politie in het Engelse Bristol was op zoek naar een verdachte. Die meenden zij te herkennen in een man met een donkere huidskleur.

De politie nam onmiddellijk aan dat Judah Adunbi (63) de gezochte was en wilde hem gelijk arresteren.

Omdat hij zijn woning in wilde lopen, schoot een agente hem in het gezicht met haar Taser.

Achteraf bleek de man in dienst van de politie: hij is hun minderhedenadviseur en geeft in die functie adviezen hoe de politie het beste de relatie met etnische groepen kan verbeteren.