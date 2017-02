Franse politie ramt knuppel ‘per ongeluk’ in anus bij ID-controle

🕔 06.feb 2017

Vier Franse politiemannen zijn in hechtenis genomen omdat zij een 22-jarige man op straat anaal hadden verkracht met een knuppel. De aanklacht tegen hen werd later van “opzettelijke geweldpleging” omgezet in het lichtere “vrijwillig geweld”.

De lichtere aanklacht is voor “niet-opzettelijk toebrengen van letsel”.

De agenten wilden de identiteit van de man controleren. Zij beweren dat daarbij de broek van de man “vanzelf” omlaag viel.

Op beelden van beveiligingscamera’s is te zien hoe een agent zijn knuppel met kracht naar de billen van de jongeman beweegt. Een arts constateerde een “longitudinale wond in het anale kanaal” en een “scheur in de sluitspier”, schrijft Le Parisien.

Le Figaro meldde dat in de wijk waar de man woont spanningen zijn ontstaan. Daarbij zouden een auto en een bus in brand zijn gestoken.