Gatver: kakkerlak valt Selvi binnen

🕔 05.feb 2017

Kakkerlakken zijn hardnekkige beestjes, dat weet iedereen. Hoe hardnekkig, ontdekte een 42-jarige Indiase vrouw die alleen bekend is als ‘Selvi’.

Woensdag verwijderden artsen in de Indiase stad Chennai een kakkerlak die zich tijdens haar slaap in haar schedel, tussen de ogen en dichtbij de hersenen had genesteld, schrijft de New Indian Express.

Het beest was haar neus ingekropen en zich een weg naar boven gebaand. Artsen zagen het levende diertje met een nasale endoscopie.

Eén van de ziekenhuisartsen zegt dat als het insect er niet uit was gehaald, het zou sterven waardoor een dodelijke infectie zou ontstaan.

De kakkerlak zat 12 uren in de schedel van de vrouw, de operatie om het insect te verwijderen duurde 45 minuten.

Dat ging niet zonder slag of stoot: Selvi moest eerst vier ziekenhuizen aflopen vóór zij in het Stanley Medical College geholpen kon worden staat in de Times of India. De volwassen kakkerlak klampte zich namelijk aan weefsel vast en weigerde zich zomaar te laten verwijderen.