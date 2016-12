Geen vrede tijdens bendeoorlogen

Kerst is vrede op aarde, maar niet in Chicago. In de grootste stad in de Amerikaanse staat Illinois vielen in het kerstweekend 11 doden bij schotenwisselingen.

61 personen werden dit weekend beschoten in Chicago. De stad bereikte dit jaar het trieste record van meer dan twee doden per dag door schietpartijen.

De doden in het kerstweekend waren het gevolg van geplande aanslagen door rivaliserende bendes.

Maandag werden twee tienermeisjes in de auto van hun vader beschoten. Een van de meisjes, de 13-jarige dochter van de man, werd in de rug geraakt en verkeert in kritieke toestand.

Haar zus van 14 liep een schampschot op. Een jongetje van twee dat ook in de auto zat, bleef ongedeerd.

Volgens politiewoordvoerder Anthony Guglielmi had 90% van de vermoorde personen iets te maken met een bende. Ook de vader van de twee meisjes is lid van een bende, en volgens de politie waren de kogels eigenlijk voor hem bestemd.

De website DNAinfo zegt dat maar een klein deel van de moorden en schietpartijen in Chicago ooit wordt opgelost.